Крабовые палочки прорастают в России

Белорусский переработчик рыбы «Санта Бремор» может локализовать выпуск крабовых палочек на своем заводе «Русское море» в Подмосковье. Этому могли способствовать сложности с закупкой импортного сырья из-за геополитического кризиса, а также многократный рост производства российского полуфабриката для крабовых палочек. С учетом тренда на экономию потребителей и потенциала замещения импортного сырья эксперты ждут роста рынка этой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Подконтрольная белорусскому переработчику рыбы «Санта Бремор» компания «Русское море» получила декларации соответствия на оборудование для выпуска крабовых палочек и имитации крабового мяса, следует из данных Росаккредитации. Как сказано в материалах, линии произведены японской Yanagiya Machinery Co. и ввезены в РФ в октябре этого года.

«Санта Бремор» входит в группу Santa Александра Мошенского, которая также включает производителя молочной продукции «Савушкин продукт», сеть супермаркетов, активы в недвижимости, ресторанной и гостиничной сферах. В «Санта Бремор», по собственным данным, входят пять заводов в Белоруссии и один — в РФ. Ежегодно выпускается более 120 тыс. тонн продукции, включая изделия из красной рыбы, сельди, морепродуктов, крабовые палочки и т. д.

«Санта Бремор» выкупила «Русское море» у структур Максима Воробьева и Геннадия Тимченко в 2013 году. Российская компания управляет заводом в подмосковном Ногинске, который специализировался на переработке семги и форели, а также выпуске икры. Сегодня в торговых сетях есть крабовые палочки и имитация крабового мяса под брендом «Русское море», сделанные в Белоруссии, убедился “Ъ”. В «Русском море» и «Санта Бремор» комментарии не предоставили.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отмечает, что «Санта Бремор» выпускала в Белоруссии широкий спектр продукции, в первую очередь из норвежской семги, импорт которой в РФ запрещен с 2014 года. Этой весной компания приостановила поставки части ассортимента из-за сложностей с сырьем после ужесточения западных санкций. Вероятно, Белоруссия как место основного производства перестала была интересной, отмечает господин Зверев.

Источник “Ъ” среди переработчиков рыбы добавляет, что «Санта Бремор» могла использовать для крабовых палочек сырье (сурими) из американского минтая, закупка которого также могла осложниться после начала военных действий на Украине. А импорт сурими из стран Азии на территорию России удобнее, дешевле и быстрее с точки зрения логистики, чем в Белоруссию, добавляет Герман Зверев.

Как отмечают в ВАРПЭ, локализация выпуска крабовых палочек в России может быть связана и с наращиванием местного производства сурими с 2021 года. Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак говорит, что к концу ноября 2022 года объем производства российского сурими из минтая вырос в четыре раза, до более 24 тыс. тонн год к году. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев добавляет, что в этом году планируется выпустить 28,6 тыс. тонн, а в 2023 году — 52,5 тыс. тонн сурими. По мере ввода новых судов производство продолжит расти, что позволит полностью заместить импорт из стран Юго-Восточной Азии, прогнозирует эксперт.

По словам Германа Зверева, возможность замещения импорта сырья будет позитивно влиять на рынок, так как крабовые палочки — один из самых популярных и доступных видов рыбной продукции в России со стабильно высоким спросом с потенциалом роста. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отмечает, что крабовые палочки отвечают запросу части потребителей на экономное потребление.

По данным ритейл-аудита NielsenIQ, с января по 11 декабря 2022 года продажи крабовых палочек выросли на 1,1% в натуральном выражении и на 15,9% в деньгах год к году. Для сравнения: продажи готовых к употреблению замороженных морепродуктов за этот же период сократились на 17,6% в объеме и на 6,8% в деньгах.

Анатолий Костырев