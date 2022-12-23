Reuters: инфляция в России на конец 2023 года составит 5,8%

Центральный банк России будет иметь ограниченные возможности для снижения процентных ставок в 2023 году, поскольку инфляция останется выше целевого показателя. К такому выводу пришли опрошенные Reuters аналитики. По их прогнозу, на конец 2023 года инфляция составит 5,8%.

После первоначально мрачных прогнозов двузначного спада ВВП аналитики и официальные лица постепенно улучшали прогнозы, пишет агентство, поскольку российская экономика демонстрирует более высокую, чем ожидалось, устойчивость.

В конце декабря эксперты Reuters прогнозировали, что российская экономика сократится на 2,8% в текущем году, что близко к ожидаемому Минэкономики РФ падению на 2,9%. Опрос агентства в начале декабря предсказывал сокращение на 3,0%. В следующем году аналитики ждут сокращения на 1,9%.

По данным Reuters, инфляция может остаться выше целевого показателя Центробанка РФ в 4% в 2023 году, завершив год на уровне 5,8%, но ниже ожидаемого в нынешнем году роста на 12,2%.

«Несмотря на слабость рубля, мы сохраняем наш прогноз на 2023 год на уровне 5,5–6,0%, при котором ставка ЦБ может быть немного снижена или как минимум не повышена»,— заявил руководитель отдела инвестиций «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Курс доллара к концу следующего года составит 72,5 руб./$.

Последний раз Центробанк РФ снижал ключевую ставку 16 сентября — до 7,5%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина 16 декабря заявила, что в ближайшие месяцы годовая инфляция может замедлиться. По ее прогнозу, весной показатель может опуститься ниже 4%. По оценке Центробанка, к 12 декабря инфляция в России выросла до 12,7% в годовом выражении. Согласно прогнозам регулятора, в 2023 году годовая инфляция будет на уровне 5–7%.

Дарья Эрозбек