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Госсовет Татарстана предложил переименовать президента республики в раиса

Президиум комитета Госсовета Татарстана внес законопроект, изменяющий должность главы республики. Документ предлагает именовать руководителя региона «глава — раис Республики Татарстан» (в сокращенном варианте — «раис Республики Татарстан»). Так слово «президент» звучит в арабском и ряде других восточных языков.

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Глава комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин

Глава комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин

Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Глава комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин

Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель комитета госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин сообщил «Татар.Информ», что такой подход отразит исторические, культурные и национальные особенности Татарстана. Изменения предлагается внести во вторую главу и 89-ю статью конституции республики Татарстан.

«В то же время, давая новое наименование должности высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов избирался в качестве президента, наши граждане голосовали за него как за кандидата именно в президенты»,— сказал господин Хабибуллин. Документ будет согласован до конца недели.

Новое название предлагается использовать уже после выборов. Тем самым титул президента предлагается сохранить до 2025 года.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в российских субъектах не может быть президентов. Он вступил в силу с 1 июня. У регионов было полгода, чтобы унифицировать названия должностей руководителей.

Глава союза татарской молодежи «Азатлык» Наиль Набиуллин говорил «Ъ», что закон нарушает права «татар и Татарстана», потому что вопрос именования высшего должностного лица — «дело сугубо полномочий республики». Бывший министр юстиции Татарстана Мидхат Курманов предполагал, что вместо названия «президент» могут быть выбраны «хан», «раис» или «башлык».

О том, как Татарстан расставался с должностью президента,— в материале «Рустам Минниханов возглавил республику».

Анастасия Ларина

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