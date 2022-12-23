Госсовет Татарстана предложил переименовать президента республики в раиса

Президиум комитета Госсовета Татарстана внес законопроект, изменяющий должность главы республики. Документ предлагает именовать руководителя региона «глава — раис Республики Татарстан» (в сокращенном варианте — «раис Республики Татарстан»). Так слово «президент» звучит в арабском и ряде других восточных языков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Глава комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин Фото: tatarstan.ru Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Глава комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин Фото: tatarstan.ru Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

Председатель комитета госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин сообщил «Татар.Информ», что такой подход отразит исторические, культурные и национальные особенности Татарстана. Изменения предлагается внести во вторую главу и 89-ю статью конституции республики Татарстан.

«В то же время, давая новое наименование должности высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов избирался в качестве президента, наши граждане голосовали за него как за кандидата именно в президенты»,— сказал господин Хабибуллин. Документ будет согласован до конца недели.

Новое название предлагается использовать уже после выборов. Тем самым титул президента предлагается сохранить до 2025 года.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в российских субъектах не может быть президентов. Он вступил в силу с 1 июня. У регионов было полгода, чтобы унифицировать названия должностей руководителей.

Глава союза татарской молодежи «Азатлык» Наиль Набиуллин говорил «Ъ», что закон нарушает права «татар и Татарстана», потому что вопрос именования высшего должностного лица — «дело сугубо полномочий республики». Бывший министр юстиции Татарстана Мидхат Курманов предполагал, что вместо названия «президент» могут быть выбраны «хан», «раис» или «башлык».

О том, как Татарстан расставался с должностью президента,— в материале «Рустам Минниханов возглавил республику».

Анастасия Ларина