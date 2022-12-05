За Михаила Саакашвили готовы вступиться протестами

В Грузии может начаться новое гражданское противостояние. Это в разговоре с «Ъ» дала понять глава фракции оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе, отвечая на вопрос о судьбе экс-президента Михаила Саакашвили. Члены врачебных консилиумов считают, что состояние политика резко ухудшилось и сейчас он находится чуть ли не на грани жизни и смерти. Власти Грузии утверждают, что это не так.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание Михаила Саакашвили, 2021 год

Фото: MIA of Georgia Задержание Михаила Саакашвили, 2021 год

Фото: MIA of Georgia

О резком ухудшении состояния здоровья бывшего президента Грузии на специальном брифинге сегодня ночью сообщил член специального врачебного консилиума при офисе народного защитника страны Тенгиз Цуладзе. Заявление прозвучало после посещения им Михаила Саакашвили в столичной клинике Vivamedi, где бывший глава государства лечится с мая.

По утверждению врача, во время ареста 1 октября прошлого года Михаил Саакашвили весил около 120 кг, а сейчас — всего 73,6 кг.

«Это очень серьезная потеря веса. Его состояние можно оценить как однозначно тяжелое и динамично ухудшающееся»,— предупредил господин Цуладзе.

Накануне глава другого врачебного консилиума, руководитель неправительственной организации против пыток и насилия Empathy Мариам Джишкариани заявила: ее НКО при участии «лучших грузинских и иностранных врачей» подготовило тысячестраничный доклад «о состоянии здоровья третьего президента Грузии». Основной вывод: толчком к постепенному, но неуклонному ухудшению здоровья Михаила Саакашвили стала «пытка, которой он подвергся во время насильственного перевода из Руставского изолятора в Глданскую тюрьму».

Михаил Саакашвили, занимавший пост президента Грузии с 2004 по 2013 год, был заочно приговорен городским судом Тбилиси к шести годам лишения свободы за организацию в 2005 году избиения спецназом МВД оппозиционного политика и бизнесмена Валерия Гелашвили. Господина Саакашвили арестовали 1 октября прошлого года после того, как он тайно вернулся с Украины на пароме, спрятавшись в контейнере с молочными продуктами.

Отметим, что власти утверждения о пытках категорически отвергают. Ранее они опубликовали видео «насильственного перевода заключенного», на котором видно, что сотрудники Глданской тюрьмы схватили Михаила Саакашвили за руки и ноги, после чего перенесли его в палату тюремной больницы, пытаясь не нанести увечья и не причинить боль. Сам экс-президент идти категорически отказывался.

Тем не менее, по утверждению Empathy, у Михаила Саакашвили с тех пор развились ментальные расстройства, в том числе появились первые признаки деменции, а также различные осложнения эндокринологического и неврологического характера. А это в конечном итоге привело к тому, что пациент больше не может принимать пищу, у него практически парализована левая рука, он не ходит и практически не говорит.

Врачи самой клиники Vivamedi, а также сотрудники департамента исполнения наказаний Минюста эти утверждения не подтверждают, но и не опровергают.

Абсолютно бесспорно лишь то, что Михаил Саакашвили действительно похудел настолько, что власти не решились доставить его на последнее заседание суда: появление бывшего президента в таком виде могло окончательно шокировать общество.

То есть почти никто (за исключением медиков и ближайших родственников) не знает, как Михаил Саакашвили реально выглядит сейчас, после потери почти половины веса.

Тем временем председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия заявил о возможности начала «массовых акций по всей стране для спасения жизни третьего президента от преднамеренного и публичного убийства». «Мне кажется, власти не понимают своей ответственности за то, что может произойти в стране, где у Михаила Саакашвили сотни тысяч сторонников и избирателей»,— заявила «Ъ» лидер фракции ЕНД Хатия Деканоидзе.

Окончательное решение о судьбе экс-президента должен принять городской суд Тбилиси, где в ближайшие дни начнется рассмотрение ходатайства адвокатов Михаила Саакашвили о невозможности лечения их подзащитного в Грузии и необходимости перевода пациента в европейскую клинику. В частности, доверенное лицо бывшего президента Екатерина Херхеулидзе назвала знаменитую берлинскую клинику «Шарите». А адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что Варшава готова прислать в Тбилиси президентский самолет «для эвакуации президента Грузии».

Однако власти не готовы идти на компромисс. Во-первых, судя по высказываниям премьер-министра Ираклия Гарибашвили и председателя ГМ Ираклия Кобахидзе, они вообще не верят в «смертельную опасность» для Михаила Саакашвили. Политики всячески дают понять, что бывший президент всего лишь симулирует заболевание. Так, господин Гарибашвили несколько раз демонстративно рассмеялся на брифинге, когда журналисты спросили его о болезни экс-президента. А господин Кобахидзе, комментируя официально не подтвержденные сообщения об отравлении высокопоставленного заключенного мышьяком и ртутью, прозрачно намекнул на то, что Михаил Саакашвили якобы сам наносит себе увечья, «как и многие другие заключенные».

Но есть и другой мотив непримиримости властей. «Они боятся прослыть слабаками в глазах своих избирателей, ненавидящих Саакашвили»,— сказал «Ъ» основатель и руководитель информационного агентства Nation.ge Гоча Мирцхулава.

Он напомнил, что наряду с сотнями тысяч сторонников у бывшего президента сотни тысяч не менее убежденных противников и ненавистников, а они в большей степени являются избирателями «партии власти».

Георгий Двали, Тбилиси