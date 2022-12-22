В Вологде кочегар получил три года по статье о фейках об армии

Вологодский городской суд приговорил к трем годам колонии общего режима 61-летнего кочегара Владимира Румянцева за распространение фейков о вооруженных силах РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщил адвокат подсудимого Сергей Тихонов.

С июля Владимир Румянцев содержится под стражей. Ранее управление СКР по Вологодской области сообщало, что обвиняемый в период с марта по июнь на своей странице в соцсети «опубликовал записи, содержащие заведомо ложную информацию о вооруженных силах РФ». Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Вологодской области.

Адвокат Тихонов сказал «Ъ», что его подзащитный не признает своей вины, но не отрицает того, что записи публиковал именно он. «Мой доверитель реализовывал свое конституционное право на сбор и распространение информации»,— пояснил защитник. Скорее всего, защита будет обжаловать приговор Владимиру Румянцеву.

Это третий известный случай, когда суд назначает по статье о фейках реальный срок. 9 декабря по ней был осужден бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом). Мещанский суд столицы приговорил его к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима. В июле семь лет колонии по ст. 207.3 получил московский муниципальный депутат Алексей Горинов. Позднее срок ему сократили на месяц.

Александр Тихонов, Ярославль