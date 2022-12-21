По новому выборному кругу

Фракция КПРФ заксобрания Ульяновской области снова выступила с инициативой о возвращении в городах региона прямых выборов мэров. Коммунисты отмечают, что выборность мэров — пункт программы партии, и они продолжат добиваться демократизации в этой сфере. Это уже третья попытка коммунистов вернуть прямое волеизъявление граждан — в 2019 году их законопроект так и не дошел до голосования, а в 2020 году был отклонен голосами единороссов. Фракция ЛДПР готова поддержать коммунистов, В «Единой России» считают действующую модель хорошо работающей, а инициативу коммунистов — предвыборным пиаром. Позиция главы региона, члена ЦК КПРФ Алексея Русских неизвестна, но в администрации губернатора назвали возвращение к прямым выборам несвоевременным. По мнению политологов, законопроект КПРФ вряд ли будет принят, поскольку для исполнительной власти города более выгодна управляемая модель отбора глав городов по конкурсу.

Во вторник вечером ульяновское региональное отделение КПРФ в своем Telegram-канале сообщило, что фракция КПРФ заксобрания Ульяновской области внесла на рассмотрение областного парламента законопроект о возвращении прямых выборов мэров городов региона (глав городских округов). В законопроекте говорится о внесении изменения в региональный Закон «О правовом регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления» о том, что «глава городского округа избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию» (в регионе три городских округа — Ульяновск, Димитровград и Новоульяновск).

В Ульяновской области прямые выборы мэров городов проходили до 2009 года. В Ульяновске они были отменены в летом 2010 года по предложению и голосами единороссов, отмечавших, что «имеют такие рекомендации из Москвы». Затем, в 2013 году, снова по инициативе «Единой России», гордума Ульяновска внесла изменения в устав города, возвращающие прямые выборы мэра, но их так и не было, поскольку в 2014 году региональным законом, инициированным единороссами и принятым их голосами, введена система сити-менеджера, которая в декабре 2017 года голосами этой же партии ликвидирована, а для городов региона введен порядок избрания мэра депутатами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

После отставки в конце ноября мэра Ульяновска Дмитрия Вавилина в ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры по отбору кандидатов на пост мэра.

Подготовленный коммунистами законопроект — это уже третья их попытка вернуть прямые выборы мэров городов. Первый раз законопроект вносился еще в июле 2019 года, но он не дошел до голосования на заседании заксобрания — его неоднократно правовой отдел отправлял на доработку. В июне 2020 года законопроект все же дошел до пленарного заседания заксобрания, но не был принят, поскольку единороссы солидарно проголосовали против, фракция ЛДПР тогда поддержала коммунистов.

«Выборы должны быть всенародными, это даст более объективную кандидатуру, отвечающую чаяниям населения. Кроме того, сегодняшняя гордума, где более 90% мест принадлежат “Единой России”, не может занимать объективную позицию, выбирая мэра из представленных кандидатов»,— объяснил «Ъ-Волга» причины инициирования законопроекта лидер фракции КПРФ Виталий Кузин.

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Алексей Куринный пояснил «Ъ-Волга», что «необходимость добиваться прямых выборов глав городов России входит в программу партии, поэтому нет ничего удивительного в том, что КПРФ настойчиво старается добиваться этого». Он также согласился, что, «по логике», губернатор региона Алексей Русских, являясь членом ЦК КПРФ, должен придерживаться позиций, соответствующих программе партии, «но у глав регионов может быть другая логика, и с ним этот вопрос не обсуждался».

Фракция ЛДПР готова поддержать коммунистов в этом вопросе, сказал «Ъ-Волга» лидер фракции Дмитрий Грачев, заметив, что «на это есть запрос в обществе», и «всенародно избранный мэр эффективнее, потому что он, в отличие от назначенца, несет ответственность перед всеми избирателями».

Лидер фракции «Единая Россия» Василий Гвоздев отказался высказывать свою позицию по поводу законопроекта, но заметил, что «в абсолютном большинстве городов России нет прямых выборов мэров». Он считает, что действия фракции КПРФ — «не более чем политический пиар накануне выборов в региональное заксобрание».

Проголосовать за прямые выборы мэров готов внефракционный депутат Матвей Володарский, находящийся в оппозиции к КПРФ и губернатору региона. Но он тоже считает законопроект «пиар-акцией коммунистов», «потому что они знают, что дальше комитетов эта бумага не пройдет». По мнению депутата, закон мог бы пройти, если бы коммунисты пригласили губернатора-однопартийца в обком и приняли б с ним совместное решение.

Для того, чтобы законопроект был принят, если он будет вынесен на голосование, необходимо набрать 19 голосов «за», и если «Единая Россия» (17 голосов) будет настроена против прямых выборов, то наряду с коммунистами (12 голосов) и ЛДПР (4 голоса) за законопроект должны также проголосовать еще двое внефракционных депутатов и депутат от «Коммунистов России», что делает шансы на принятие законопроекта минимальными.

Выяснить позицию Алексея Русских не удалось. Пресс-секретарь губернатора Валерий Байбусинов пояснил, что глава региона в командировке и пока для комментариев недоступен.

Впрочем, замгубернатора по внутренней политике Александр Коробко сказал «Ъ-Волга», что «идея возврата прямых выборов глав городов, безусловно, должна быть коллегиально рассмотрена», хотя действующая модель эффективна тем, что «глава города сосредотачивает усилия непосредственно на хозяйственной деятельности, не уходя в популизм». «Но сейчас, на мой взгляд, это решение несвоевременно из экономических соображений»,— сказал вице-губернатор, заметив, что на выборы уходит примерно 50 млн руб.

Ульяновский политолог Николай Васин считает, что «если коммунисты смогут продавить свою идею, то это будет большой плюс и КПРФ, и губернатору, поскольку сформировался мощный запрос избирателей на прямые выборы мэра». «Но “Единая Россия” явно будет против, да и губернаторам обычно комфортнее иметь на посту мэра человека, которого можно подобрать по конкурсу»,— сказал политолог.

Сергей Титов, Ульяновск