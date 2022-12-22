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«Газпромнефть» заправит электрокары

Сеть влилась в федеральный проект по созданию инфраструктуры в Ленобласти

В Ленобласти подвели итоги первого года участия в федеральном проекте по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств. За 2022 год шесть инвесторов на территории региона ввели 30 электрических зарядных станций (ЭЗС). К концу года к проекту присоединилась сеть «Газпромнефть», которая ввела три сверхскоростных станции, способные зарядить электрокар за полчаса. Эксперты констатируют, что спрос на электрокары в России к концу года вырос на 34%, поэтому развитие инфраструктуры — логичный шаг.

Владелец электрокара Porsche во время зарядки автомобиля на станции "Газпромнефть"

Владелец электрокара Porsche во время зарядки автомобиля на станции "Газпромнефть"

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Владелец электрокара Porsche во время зарядки автомобиля на станции "Газпромнефть"

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Газпромнефть» установила на трех автозаправочных станциях в Ленинградской области зарядные станции мощностью 150 кВт для электромобилей. Станции расположены на АЗС в Приозерске (Ленинградское шоссе, 84) и в поселке Синявино на 46-м км по обеим сторонам трассы Р-21 «Кола» (Мурманского шоссе). Последнюю накануне презентовали перед журналистами начальник департамента развития бизнеса ПАО «Газпром нефть» Виталий Ползик и председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

По словам Виталия Ползика, новая ЭЗС подходит для всех видов электромобилей с актуальными стандартами разъемов CCS2, CHAdeMO и GB/T и позволяет одновременно заряжать три транспортных средства. При сборке использовано оборудование российского производства. Подключение станций было реализовано совместно с ПАО «Россети Ленэнерго».

«Первый месяц мы будем тестировать станцию бесплатно, а потом услуга будет платной, цену установят в рамках рынка»,— заметил господин Ползик. ПАО «Россети Ленэнерго», один из лидеров по количеству быстрых зарядных станций в Санкт-Петербурге, с 28 ноября 2022 года установил стоимость данной услуги в 22 рубля за 1 кВт/ч.

Установка сверхскоростных станций была выполнена в рамках федерального проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств. В 2022 году Ленинградская область вошла в число пилотных регионов в рамках данного проекта.

«Для поддержки проекта регион предоставляет бюджетные субсидии компаниям на компенсацию затрат: 60% — на создание объектов зарядной инфраструктуры и 30% — на расходы по технологическому присоединению. Субсидирование идет полностью за счет федеральных средств, которые проходят через бюджет Ленобласти»,— уточнил господин Ялов.

В комитете экономического развития и инвестиционной деятельности уточнили «Ъ-СПб», что общий объем субсидий в этом году составит около 58 млн рублей. В регионе за год было введено 30 заправок в девяти районах, больше всего — 14 объектов — во Всеволожском районе. К концу 2024 года будет введено 68 электрозаправок.

«В этом году установка проходила по точкам с технической возможностью — где нужно, условно, всего лишь бросить кабель к подстанции и соблюсти регламенты по установке (наличие определенного трафика, парковочных мест и так далее). В следующем году мы пойдем по тем точкам, где технической возможности нет и нужно строить новые мощности. Но наша задача — сделать так, чтобы человек мог проехать в любую точку области, используя эту услугу»,— подчеркнул Дмитрий Ялов.

Он уточнил, что, помимо «Газпромнефти», в 2022 году в проекте участвовали следующие инвесторы: «Иви Солюшенс», «E-вей», «Ситроникс», Балтийская сеть ЭЗС и ТЦ «Восток».

Представители ПАО «Россети Ленэнерго» отметили, что за последние семь лет наблюдается рост числа электрокаров и пропорционально растет энергопотребление.

По данным аналитического агентства «Автостат», несмотря на то, что весь российский авторынок показывает падение в 60%, в сегменте электрокаров наблюдается существенный рост. За 10 месяцев 2022 года его объем составил 2,1 тыс. новых «электричек», что на 34% больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, расширяется разнообразие. Если в прошлом году этот сегмент состоял из 41 модели 24 различных марок, то теперь их стало практически вдвое больше: 82 модели 43 брендов. По последней статистике, на 1 января этого года в Петербурге числилось 309 электромобилей, в Ленинградской области — 63.

«Силовые машины» подключаются к электрокарам

Логичный шаг — это улучшение инфраструктуры, к которой стали подключаться крупные холдинги. Так, в Санкт-Петербурге ГК «Силовые машины» открыла (см. “Ъ” от 16.12.2022) ЭЗС собственного производства мощностью 50 кВт. Долгосрочные планы и у сети «Газпромнефть».

«В следующем году планируется тиражировать проект скоростных станций. Будем пробовать различные форматы для создания "электрозарядных хабов": как модули для зарядки на наших АЗС, так и отдельные электрозарядные станции в общественных пространствах»,— рассказал господин Ползик. На сегодняшний день всего на АЗС «Газпромнефть» в разных городах РФ работают 15 электрозарядных станций.

Алла Михеенко

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