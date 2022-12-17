Покупки квартир замерли у порога

Традиционно стабильный спрос на недвижимость в Московском регионе в этом году оказался далек от реализации. По подсчетам аналитиков компании Oro, 23% потенциальных покупателей квартир этой осенью отказались от сделок или отложили приобретения. Доля несостоявшихся сделок превысила зафиксированную в разгар пандемии в 2020 году (20%). И это даже при том, что доля граждан, считающих вложения в недвижимость лучшим средством сбережения, растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Этой осенью 23% жителей Московского региона, планировавших покупку квартиры, изменили свое решение: 12% отложили сделку на неопределенный срок, а 11% отказались от приобретения. Таковы результаты опроса исследовательской компании Oro (ранее Kantar в России). Как отмечают аналитики, россияне стали пессимистичнее оценивать будущее и сроки восстановления экономики. В 2020 году из-за пандемии решение о покупке жилья меняло 20% опрошенных. Гендиректор агентства недвижимости Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская отмечает, что частичная мобилизация стала для многих поводом отложить крупные покупки до лучших времен, особенно если речь идет о займах.

Пессимистичные настроения подтверждаются динамикой сделок на рынках недвижимости. По данным Росреестра, в Москве в ноябре зарегистрировано 6,02 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 36% меньше, чем годом ранее. Число зарегистрированных договоров купли-продажи (отражают динамику сделок на вторичном рынке) в октябре сократилось на 22,5%, до 11,5 тыс. год к году.

В Oro связывают динамику с настроениями потребителей. Так, 62% респондентов Oro, планирующих покупку жилья в течение года, обеспокоены текущей экономической ситуацией. С апреля их доля выросла на 4 процентных пункта. За будущее переживают 51% опрошенных покупателей против 42% в апреле, а 33% таких респондентов уже позволяют себе меньше, чем раньше. Кроме того, 11% потенциальных покупателей недвижимости, по данным Oro, осенью задумывались о переезде в другую страну. С весны показатель вырос на 4 процентных пункта. Эмоциональное состояние покупателей имеет огромное значение на рынке недвижимости, а сейчас многие находятся в состоянии тревоги и дискомфорта, говорит директор по развитию Key Capital Эвелина Ишметова. «С февраля перед нами грустный, встревоженный, одинокий, уставший человек, который вынужден экономить»,— констатирует она. По словам госпожи Ишметовой, потребительская стратегия становится более хаотичной: выросло число долгих переговоров, которые не всегда ведут к сделке.

«Фаза паники» с желанием «спасти» дешевеющие деньги у потребителей прошла, называет еще одну причину сокращения числа сделок исполнительный директор «Российского аукционного дома» Константин Раев. Многие покупатели отказываются от сделок, рассчитывая на снижение цен со стороны застройщиков, указывает госпожа Бурлаковская. По данным Oro, осенью 24% респондентов ждали снижения цен на недвижимость, а 43% рассчитывали на рост предложения. С апреля эти доли выросли на 10 и 8 процентных пунктов соответственно.

При этом граждане продолжают рассматривать инвестиции в недвижимость как одно из основных средств сбережения. Доля жителей Московского региона, считающих вложения в недвижимость лучшим вариантом использования сбережений, с апреля выросла с 29% до 32%, сказано в исследовании Oro. Доля респондентов, рассматривающих открытие рублевого депозита, сократилась с 33% до 24%, готовых вложиться в фондовый рынок — с 12% до 10%, в покупку валюты — с 8% до 6%. Выбору недвижимости для сохранения сбережений способствовали низкие ставки по вкладам летом и осенью после весеннего скачка, недоступность валюты, негативные новости о фондовом рынке и слабое его понимание, отмечают в Oro.

Как указывают аналитики Oro, успевшие в этом году приобрести квартиры потребители позитивнее оценивают перспективы восстановления экономики, и с учетом инвестиционного интереса спрос в категории может восстановиться. Хотя участники рынка недвижимости настроены более скептично. Татьяна Бурлаковская считает, что повысить спрос может только экономическая стабильность. «Нужна перспектива стабилизации, даже если новые условия будут значительно хуже предыдущих»,— соглашается господин Раев.

Александра Мерцалова