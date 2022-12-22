Шашечкам обещают поддержку

Областное правительство планирует с 2023 года субсидировать закупку электромобилей для таксопарков. Предполагается, что бюджет будет компенсировать два лизинговых платежа в год в течение всего срока финансовой аренды. По словам заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина, ежегодно на эти цели из казны будут выделять 28,9 млн руб. В минтрансе считают, что такая мера поддержки сделает приобретение электромобилей более привлекательным для таксопарков. В 2023 году власти готовы субсидировать закупку более 250 такси на электротяге. Производителя и модели электромобилей таксопарки могут выбирать самостоятельно.

В «Яндекс.Такси» на запрос «Ъ-Приволжье» сообщили, что «потенциально верят» в развитие электротранспорта, так как обслуживание электромобилей в среднем дешевле обслуживания автомобилей.

«Однако для массового внедрения электромашин нужно, чтобы развивалась сопутствующая зарядная инфраструктура и цена на электричество была выгодной для водителей.

Сейчас у партнеров компании уже есть несколько электромобилей, на которых водители выполняют заказы в сервисе. Мы заинтересованы, чтобы электромобилей в отрасли стало больше — при условии, что таксопарки будут получать их на выгодных рыночных условиях. Надеемся, что меры поддержки государства также будут способствовать внедрению нового вида транспорта»,— отметили в компании.

Развитие инфраструктуры тоже есть в планах властей. Пока зарядных станций для электрокаров в регионе не больше двух десятков. В начале декабря областное правительство подписало соглашение о сотрудничестве с московским ООО «Оператор электродвижения», которое до 2030 года должно комплексно развернуть в регионе сеть зарядной инфраструктуры. В задачи «Оператора электродвижения» входят эксплуатация и сервисное обслуживание сети зарядных станций, расширение сети и работа с конечными пользователями для перевода их автопарков на электротранспорт. Конкретные планы компания еще не озвучивала.

Параллельно развивается производство собственно зарядных станций: соответствующие мощности летом 2022 года в Нижнем запустило ООО «Зарядная станция». До конца года компания планировала выпустить более 200 станций постоянного тока и более 500 переменного.

Андрей Репин