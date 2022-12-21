В Конгрессе США одобрили публикацию налоговых деклараций Трампа

Комитет по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США одобрил публикацию налоговых деклараций экс-президента Дональда Трампа. Речь идет о декларациях за шестилетний период, сообщает AP. Планируется опубликовать в том числе информацию восьми аффилированных с господином Трампом компаний. Насколько подробными будут обнародованные данные, а также когда их опубликуют, неизвестно.

Как передает CNN, анализ налоговых деклараций Дональда Трампа за 2015–2020 годы показал, что он имеет привычку фиксировать «огромные операционные убытки, а затем переносить их на долгие годы вперед, чтобы обнулить свои налоговые обязательства». Объединенный комитет по налогообложению (JCT) выявил в декларациях политика убыток в размере $105 млн в 2015 году, $73 млн в 2016 году, $45 млн в 2017 году, $23 млн в 2018 году.

У JCT также возникли вопросы «об обоснованности утверждений» экс-президента в его налоговых декларациях. К примеру, он включал в них «множество гигантских налоговых вычетов для благотворительных пожертвований», и комитет хочет выяснить, на что шли эти суммы. В частности, в 2016 и 2017 годах господин Трамп отчитался о почти $1,2 млн и $1,9 млн соответственно в виде благотворительных пожертвований, большая часть которых была сделана наличными. В 2018 и 2019 годах он сообщал о денежных пожертвованиях в размере чуть более $500 тыс. в год.

Минюст США еще в июле 2021 года поручил передать Конгрессу налоговые декларации Дональда Трампа. The New York Times сообщала, что он на протяжении десяти лет не платил подоходный налог, используя в зачет убытки, полученные в 1980-х и 1990-х годах. В декабре 2021-го суд отклонил требование экс-президента о запрете передавать Конгрессу его налоговые сведения. Полученными, если в них найдут нарушения, сможет воспользоваться Минюст США для новых разбирательств в отношении экс-президента.

Подробнее о проблемах Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Конгрессмены пристали к лицу».

Лаура Кеффер