Солидарность

Дорогие друзья, необычайно трудный 2022 год заканчивается, и в этой последней декабрьской колонке мы традиционно подводим предварительные итоги работы Русфонда. Наши прикидки в канун Нового года привычно неточны: конечный результат обычно оказывается на десятки миллионов рублей выше — в самые последние дни перед 1 января пожертвований поступает как никогда много. Хотелось бы верить, что и нынче будет так. Однако подсчеты показывают: сборы-2022 не превысят 1,49 млрд руб., тогда как в 2021 году они составили 1,563 млрд руб. И важно понять причины падения на 73 млн руб. Проблема чрезвычайно чувствительна: до 250 тяжелобольных детей не дождались нашей помощи в этом году. Для начала оценим роль форс-мажорных обстоятельств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов

Вот расклад санкционных форс-мажоров. Google заблокировал свои рекламные площадки для российских пользователей, и теперь пожертвования на сайтах РБК и «Лента.ру» мы стали собирать на платформе «Яндекса»: минус сборов в сравнении с 2021 годом составил 46 млн руб.

Пожертвования с банковских карт в 2021 году принесли 621,4 млн руб. Нынче — 510 млн. Причины, как полагают наши эксперты, связаны с приостановкой действия карт Visa и MasterCard, а также с весенней эмиграцией части наших читателей. То есть Русфонд потерял 111,4 млн руб.? Не так: мы активно продвигали Систему быстрых платежей, и нынче сборы с помощью этой системы составят 80 млн руб. Иначе говоря, потери в этом формате фандрайзинга сведутся к 31,4 млн руб.

Платежная система PayPal в прошлом году обеспечила сборы в 17,6 млн руб. Однако 5 марта она приостановила работу в РФ и заблокировала счета россиян. Мы наладили фандрайзинг с помощью этой системы в одной из зарубежных стран, и в годовом выражении потери составили только 6,6 млн руб.

То есть если оценка наших экспертов верна и пожертвования в этом году составят 1,49 млрд руб., то минус в 73 млн руб. сформировали санкционные форс-мажоры?

Это и так, и не так, друзья. Да, часть компаний, вчерашних наших благотворителей, свернула производство в России, еще часть спасает бизнес, и ей не до филантропии. По оценке директора по развитию Людмилы Фоминой, эти компании в начале года планировали для Русфонда до 102 млн руб. Но вот что примечательно: корпоративных жертвователей у Русфонда стало меньше, но их вклады выросли в сравнении с 2021 годом! Еще подробность: резко увеличилось число компаний и частных благотворителей, предпочитающих «остаться неназванными».

В этом году, судя по обращениям в Русфонд, снижаются потребности в филантропии для оплаты детских ортопедических и кардиоопераций. Это означает, что государство полнее финансировало детскую ветвь здравоохранения. Отличительная особенность 2022 года — стало больше просьб о помощи в оплате восстановительного лечения детей. Особенно высок спрос на реабилитацию в подмосковном центре «Три сестры».

Из самых свежих новостей: 27 декабря подписано соглашение о вхождении Национального регистра доноров костного мозга (Национального РДКМ) в Федеральный регистр, который ведет Федеральное медико-биологическое агентство России. Документ предусматривает передачу Национальным РДКМ обезличенных данных 75 032 потенциальных доноров (37% базы Федерального регистра). Это главное событие для Национального РДКМ в уходящем году и одно из важнейших для Русфонда. Этот крупнейший наш в последние пять лет благотворительный проект стал официально доступным для всех онкогематологических центров России.

Надо признать, что и до 27 декабря он был открыт любой клинике России и мира: год назад Национальный РДКМ вступил во Всемирную ассоциацию доноров костного мозга (WMDA, Нидерланды). Нынче он стал крупнейшим в России поставщиком неродственных трансплантатов: 75 — от российских доноров и 21 — от иностранных. Плюс четыре трансплантата экспортировал за рубеж. Национальный РДКМ нашел этих доноров по заявкам клиник, обеспечил заготовку и доставку трансплантатов к местам пересадки, а Русфонд оплатил все поставки.

Это, без сомнения, успех. В ближайших выпусках Русфонда в “Ъ” и на rusfond.ru мы обязательно расскажем о слагаемых этого успеха, о людях и компаниях, которые софинансировали Национальный РДКМ, и о проблемах его роста. А сейчас вишенка на торте. Национальный РДКМ — не только крупнейший локальный регистр страны. Его донорская база еще и самая качественная. Это медицинский факт. На международном симпозиуме гематолог НМИЦ имени В. А. Алмазова Дмитрий Моторин заявил: «Время поиска донора из регистров сейчас три-шесть месяцев. Оптимальные сроки — два месяца. Только регистр Русфонда пока позволяет проводить полный комплекс услуг в эти сроки — от заявки до выдачи трансплантата». В 2021 году Центр В. А. Алмазова выполнил семь пересадок от наших доноров, в 2022-м — уже 24.

С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Огромное спасибо — и побольше удачи! Она всем нам очень пригодится!

Лев Амбиндер, президент Русфонда, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере