Первое слово Макара

Макар Черников вместе с родителями и младшей сестрой живет в Луганске. У мальчика злокачественная опухоль головного мозга — медуллобластома. Операция по удалению опухоли и химиотерапия полностью победить рак не смогли. Чтобы спасти мальчика, нужно провести протонную терапию. Лечение следует начать как можно скорее, но госквот на него уже нет. Без нашей помощи Черниковы не справятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обещания врачей потихоньку сбываются. Макар начал немного двигаться, самостоятельно есть, а недавно — и говорить

Фото: Алексей Лощилов, Коммерсантъ Обещания врачей потихоньку сбываются. Макар начал немного двигаться, самостоятельно есть, а недавно — и говорить

Фото: Алексей Лощилов, Коммерсантъ

У каждого человека есть свое первое слово. И обычно это слово «мама». Макар — не исключение. Вот только впервые произнести его мальчику довелось в жизни дважды. В первый раз — в год. А второй — совсем недавно, буквально месяц назад. Как же так получилось?

Родители мальчика, Александра и Игорь, познакомились в 2011 году. Она работала в салоне сотовой связи, а он зашел туда купить телефон. Купил — и заодно спросил номер телефона у Александры. Спустя два года у них родился мальчик, Макар. А потом девочка — София.

В феврале этого года Черниковы поехали в гости к родственникам. И там Макар разболелся: появилась слабость, тошнота. «Наверное, сладким перекормили, отравился. Ничего страшного, пройдет»,— решила Александра. И действительно, все прошло. Но через пару недель тошнота и слабость вернулись, каждую свободную минуту Макар норовил прилечь. В райбольнице сделали анализ крови, но ничего сверхъестественного не обнаружили. А Макару становилось все хуже — даже начало шатать при ходьбе. Тут уж родители забили тревогу и повезли сына в областную детскую больницу на обследование. Там провели томографию — оказалось, в головном мозге большая опухоль.

Тогда ребенка вместе с мамой направили в Москву. Добирались поездом — самолетом не разрешили из-за опасности повышения внутричерепного давления. Уже на следующий после приезда день Макару сделали операцию по субсидии Минздрава РФ для детей из ЛНР — удалили новообразование.

Гистология показала, что у мальчика медуллобластома — злокачественная опухоль мозжечка и четвертого желудочка. После операции Макар неделю пролежал в реанимации, потом его перевели в палату. Но это уже был другой Макар: он больше не мог говорить, не мог глотать, не мог садиться, ходить, стоять.

— Врачи сразу предупредили, что так будет,— рассказывает Александра.— И попросили ничего не говорить Макару о последствиях операции: ему нельзя нервничать, это может плохо сказаться на лечении.

Но при этом врачи пообещали Александре, что со временем все навыки восстановятся. А пока этого не произошло, мама возит сына на коляске. Общаются они при помощи поросенка-пищалки, которого ему подарили в больнице: когда Макару нужна помощь, он нажимает на игрушку, и та издает звук. Все эти ограничения кажутся особенно несправедливыми для Макара — когда-то жизнерадостного говоруна и непоседы, умеющего мгновенно расположить к себе ребят всех возрастов.

Удалить опухоль полностью хирургам не удалось. Сейчас Макар стойко проходит малоприятную химиотерапию, в больнице в Санкт-Петербурге. Анализы показывают, что она помогает, опухоль уменьшается. Но для того, чтобы окончательно победить болезнь, необходима протонная терапия: она точечно воздействует на опухоль, не задевая при этом окружающие ее здоровые ткани. Такое лечение готовы провести в Центре протонной терапии, который находится в Медицинском институте имени Березина Сергея в Санкт-Петербурге. Но госквоты на протонное облучение уже закончились, а стоимость его очень высока — почти 4 млн руб. Для семьи Черниковых эта сумма из разряда фантастических.

Обещания врачей потихоньку сбываются. Макар начал немного двигаться, самостоятельно есть, а недавно и говорить — и первым его словом снова стало «мама». Но с поросенком не расстается, даже спать ложится с ним. Как будто боится, что снова разучится общаться с близкими.

Близится Новый год. На вопросы, что хочет в подарок, Макар улыбается и ничего не отвечает. Но и так все понятно. В том числе Макару — в этот раз мама ничего не стала скрывать и объяснила, что за лечение предстоит. И что оно поможет ему выздороветь. Но чтобы это лечение состоялось, необходима наша помощь. Давайте все вместе сотворим новогоднее чудо для Макара!

Для спасения Макара Черникова не хватает 1 007 277 руб. Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея Николай Воробьев (Санкт-Петербург): «Учитывая возраст мальчика и характер опухоли, Макару назначен курс лучевой терапии. Наиболее предпочтительным является протонное облучение — один из самых эффективных и щадящих способов воздействия на опухоли. Его преимущество в особой точности: сформированный нужным образом пучок протонов воздействует только на опухоль, не выходя за ее пределы. Таким образом, эффективность остается высокой, а последствия облучения на здоровые ткани головного мозга минимизируются, что особенно важно при лечении детей. Риск побочных эффектов и рецидивов при этом виде терапии минимальный». Стоимость протонной терапии 3 987 277 руб. ООО «Директ кредит центр» внесло 69 280 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 1 910 720 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным,— 1 млн руб. Не хватает 1 007 277 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Макара Черникова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет тети Макара — Оксаны Анатольевны Витюневой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Артем Костюковский, Санкт-Петербург