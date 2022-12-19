Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 декабря

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

00:30. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что в результате обстрела райцентра Красная Яруга пострадали два человека: «Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался». Повреждено остекление в трех четырехэтажных многоквартирных домах. Возникшее возгорание хозпостроек ликвидировано. В светлое время суток начнется ликвидация последствий «на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи», рассказал господин Гладков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 декабря

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...