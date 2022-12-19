Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 декабря

00:30. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что в результате обстрела райцентра Красная Яруга пострадали два человека: «Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался». Повреждено остекление в трех четырехэтажных многоквартирных домах. Возникшее возгорание хозпостроек ликвидировано. В светлое время суток начнется ликвидация последствий «на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи», рассказал господин Гладков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 декабря