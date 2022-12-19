Главные новости за 19 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов страны, включая три аэропорта Кубани. Они будут действовать до 27 декабря.

СМИ сообщили о задержании депутата Госдумы от Краснодарского края, экс-чемпиона мира по боксу в среднем весе Дмитрия Пирога в петербургском аэропорту «Пулково». Якобы он смотрел футбол и нецензурно выражался. Позже помощник депутата опроверг эту информацию.

Суд принял к производству иск администрации Геленджика к компании «Гринхаус Девелоперс Лтд», зарегистрированной на Британских Виргинских островах, с требованием о принудительной продаже земельного участка в селе Кабардинка.

Московский девелопер «Самолет» анонсировал планы по созданию нового курортного города в Краснодарском крае на 500 тыс. — 1 млн человек. Его строительство собираются начать в 2024 году.

В ночь на 20 декабря температура воздуха в горах Краснодарского края опустится до 11 градусов мороза.

В 2023 году доходы бюджета Сочи запланированы на уровне 39,1 млрд руб., что на 52% больше, чем в этом году.

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя, а также Московской области принять законы о выделении бесплатных участков для отличившихся в специальной военной операции.

Заксобрание Севастополя утвердило план приватизации госимущества на 2023 год. В него входит имущественный комплекс, который уже почти 20 лет арендует ООО «Инкерманский завод марочных вин» (ИЗМВ).

ГИБДД сообщила, что 137 из 224 ДТП в Краснодарском крае (всего 60%), в которых погибли пешеходы, произошло из-за отсутствия освещения на дорогах.

Читайте нас в Telegram