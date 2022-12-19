Новый курортный город на Кубани планируют начать строить в 2024 году

Московский девелопер «Самолет» анонсировал планы по созданию нового курортного города в Краснодарском крае на 500 тыс. — 1 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Антона Елистратова.

По словам топ-менеджера, под проект сформирован земельный банк (порядка 3 тыс.га), на участке будет сосредоточена в основном курортная недвижимость. Точное расположение нового курорта не называется.

«В стройку мы перейдем, скорее всего, к 2024 году. Я думаю, следующий год мы будем заниматься созданием концепции и мастер-плана»,— отметил Антон Елистратов.

О планах девелопера построить на Кубани новый курортный город сообщалось еще год назад. Уже тогда группа приобрела два проекта в Краснодарском крае общей площадью 3 тыс. га. Тогда на них планировалось построить два объекта курортной недвижимости. Теперь же участки консолидировали для строительства нового курорта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Группа компаний ''Самолет''» зарегистрировано в Одинцовском городском округе Московской области в 2014 году. Компания работает в отрасли консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. В 2021 году выручка предприятия составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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