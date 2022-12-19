Севастополь планирует приватизировать винодельческий комплекс, арендуемый Инкерманским заводом

Заксобрание Севастополя утвердило план приватизации госимущества на 2023 год. В него входит имущественный комплекс, который уже почти 20 лет арендует ООО «Инкерманский завод марочных вин» (ИЗМВ). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Понятно, что это открытый аукцион. Понятно, что арендатор будет всеми силами стремиться к победе в этом аукционе и к приватизации имущества. Планируется программа развития — ориентировочно порядка 5 млрд руб. на протяжении нескольких лет. Это грандиозные инвестиции»,— отметил губернатор города Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что приватизация завода связана с тем, что с 2023 года вводится запрет на производство алкоголя на арендованном имуществе. В связи с этим есть риск остановки завода. Кроме того, Севастополь не нашел бы средств на модернизацию предприятия. Как пояснил губернатор, сама же группа планирует инвестировать в развитие, «только являясь полноценным собственником завода, и считает участие города в любой форме фактором, сдерживающим развитие».

Имущественный комплекс арендуется с 2004 года. В него входят: земельный участок, административные здания, цеха, склады и оборудование. Большинство из них за это время сильно износились и сейчас являются непригодными для использования.

По предварительной оценке, имущественный комплекс могут продать примерно за 400 млн руб. По словам главы департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Александра Ксенофонтова, ежегодная арендная плата составляла около 50 млн руб.

Инкерманский завод марочных вин был создан в 1961 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», он контролируется АО «Оптима» (Санкт-Петербург), учрежденным в 2018 году крымским виноделом Валерием Захарьиным. ООО «ИЗМВ» было зарегистрировано в 2003 году в Инкермане. В прошлом году выручка предприятия составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 609,3 млн руб.

Татьяна Ручкина

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