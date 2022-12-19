На Кубани 60% ДТП с гибелью пешеходов произошли из-за отсутствия освещения

В 2022 году 60% (137 из 224) дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пешеходы произошли из-за отсутствия дорожного освещения . Об этом сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, каждый третий наезд на пешехода совершается в темное время суток (593 из 1620 ДТП). Каждый пятый наезд на пешеходов вечером или ночью совершается на неосвещенной проезжей части. В таких ДТП погибли 33 и получили ранения 83 человека. Еще 16 пешеходов погибли и 40 получили ранения из-за несоответствия уровня освещенности требованиям, а также неисправности фонарей. В ведомстве отмечают, что владельцы автомобильных дорог и ответственные лица не всегда оперативно обустраивают улицы и дороги освещением.

В качестве примера ГИБДД региона приводит ДТП, которое произошло 15 ноября в Новокубанском районе на автодороге регионального значения Армавир — Отрадная. В темное время суток на неосвещенном переходе был сбит пешеход, который позже скончался. При этом в 2019 году на этом же участке произошла аналогичная авария, в которой один человек погиб и один получил ранения.

Владельцу дороги — министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края —Госавтоинспекция внесла представление с требованием принять меры по обустройству участка искусственным освещением. В ответ министерство направило информацию о планах выполнения работ, однако они до сих пор не начались. Сейчас рассматривается вопрос принятия мер принуждения с привлечением прокуратуры.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram