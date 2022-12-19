Кубанского депутата Дмитрия Пирога задержали в Пулково за беспорядки

Депутата Госдумы от Краснодарского края, экс-чемпиона мира по боксу в среднем весе Дмитрия Пирога задержали в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) 18 декабря за нарушение общественного порядка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, находясь в аэропорту, депутат смотрел футбол и громко нецензурно выражался. Как сообщает Telegram-канал Baza, Дмитрий Пирог находился в аэропорту со своими друзьями в одном из ресторанов.

Поводом для вызова полиции стал отказ депутата оплатить счет в 20 тыс. руб. Депутат был задержан и доставлен в отделение полиции после оскорбления одного из сотрудников правоохранительных органов, сообщает источник.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram