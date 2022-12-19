Доходы бюджета Сочи в 2023 году вырастут на 52%

В 2023 году доходы бюджета Сочи запланированы на уровне 39,1 млрд руб., что на 52% больше, чем в этом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Всего на наступающий трехлетний период доходы бюджета Сочи запланированы на уровне 93,8 млрд руб. Это рекордные для города цифры, которые превысили даже бюджет предолимпийского периода. При этом в ходе исполнения бюджет будет корректироваться. Приоритетной задачей останется проектирование новых объектов образования, культуры, спорта и здравоохранения, отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

«Бюджетная система города Сочи устойчива. В главном финансовом документе города сохранены основные приоритеты: бюджет останется программным, инвестиционным и при этом социально направленным»,— отметил Алексей Копайгородский.

По его словам, на соцсферу направят 12,7 млрд руб. Это более половины от всех запланированных расходов бюджета. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности составят 21,5 млрд руб., или 54,6% от общего объема расходов бюджета. По сравнению с этим годом бюджетные инвестиции увеличатся в 3,5 раза, до 15,4 млрд руб.

Из вышестоящих бюджетов в последующие три года в Сочи направят более 56 млрд руб., что вдвое больше, чем в 2022 году. Из них в следующем году курорту выделят более 27 млрд руб.

В 2023 году власти Сочи планируют увеличить доход по всем основным доходным источникам городского бюджета. В соответствии с налоговым и бюджетным законодательством планируется собрать 11,8 млрд руб. Поступления по НДФЛ планируется увеличить на 11%, по налогу на прибыль организаций — на 10%. Значительные поступления ожидаются по специальным режимам налогообложения.

В следующем году власти Сочи планируют начать строить 10 спортобъектов. Также на ближайшие годы намечена реализация новых направлений развития города. В нем планируют начать комплексное строительство школ, формирование проектной документации на объекты городской инфраструктуры для включения в госпрограммы с 2025 года, а также обновление автопарка и переход на новую модель транспортного обслуживания.

В следующем году 1,8 млрд руб. власти Сочи направят на благоустройство, озеленение, санитарное содержание города и формирование комфортной городской среды. Кроме того, вдвое планируется увеличить выплаты 16 категориям гражданам, нуждающимся в поддержке.

Татьяна Ручкина

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