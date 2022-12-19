Синоптики спрогнозировали в горах Кубани мороз до 11 градусов

Ночью 20 декабря температура воздуха в горах Краснодарского края опустится до 11 градусов мороза. Днем ожидается потепление до 5 градусов ниже нуля, сообщает Краснодарский ЦГМС.

В остальной части Кубани ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами в южной половине края прогнозируется снег, в отдельных районах сильный. Ночью и утром местами в регионе ожидается туман и гололедно-изморозевое отложение. Днем будет преимущественно без осадков. Ветер составит 4-9 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8°, днем 0…+5°.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, местами — дождь и мокрый снег. Ветер составит 9-14 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с, в районе Новороссийска — до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3°, днем 2…7°.

В Краснодаре прогнозируется переменная облачность и без осадков. Ветер — 5-10 м/с. Температура ночью будет -3…-5°, днем воздух прогреется до 2…4°.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram