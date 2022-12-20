Землей набивают портфели

Снижение спроса на новостройки не снижает интереса девелоперов к новым площадкам. Так, ГК «Инград» Романа Авдеева приобрела почти 6 га на юге Москвы под строительство 141 тыс. кв. м жилья, выручка от реализации которого оценивается в более 40 млрд руб. В условиях повышения ставок по льготной ипотеке достичь желаемых продаж будет сложно, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ГК «Инград» Романа Авдеева выкупила участок площадью 5,78 га между Москвой-рекой, улицей Тюфелева Роща и проспектом Лихачева на юге Москвы, рассказали “Ъ” в самой группе. По словам представителя «Инграда», на площадке будут построены жилой комплекс на 141 тыс. кв. м и социальная инфраструктура. Также возможно создание многофункционального офисного центра на 1 тыс. рабочих мест.

«Инград» строит жилье в Москве и Подмосковье. Портфель реализованных проектов оценивается в 2,5 млн кв. м. Объем текущего строительства, по данным портала «Наш.Дом.РФ»,— 843 тыс. кв. м. Выручка группы в 2021 году — 67,1 млрд руб., согласно рейтингу RAEX-600.

Два участка общей площадью 2,5 га в составе новой площадки «Инграда» принадлежат ООО «Химпромсервис», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». «Химпромсервисом» владеют АО «НПО "Гелиймаш"» и ЗПИФ «Энергия-Н» под управлением ООО «УК "Финансовая основа"» Алексея Доманова и Алексея Квицинии. В 2020 году НПО «Гелиймаш» и «Финансовая основа» продали «Инграду» площадку на Лужнецкой набережной в центре Москвы, где мэрия одобрила строительство 180 тыс. кв. м жилья. А в конце 2021 года, по словам источников “Ъ”, «Инград» приобрел у «Финансовой основы» 65 га в деревне Булатниково Ленинского района Подмосковья. В «Финансовой основе» на вопросы “Ъ” не ответили.

Новая площадка «Инграда» с учетом готовой исходно-разрешительной документации на строительство может стоить 4,5–5 млрд руб., подсчитал директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. По его оценкам, на строительство девелоперу потребуется 13–15 млрд руб., а выручить от продажи жилья в проекте можно 40–42 млрд руб. Но в локации довольно высокая конкуренция. Региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова напоминает, что здесь идет комплексная застройка жилого квартала «Зиларт», реализуются проект Forma и стартовавший осенью этого года комплекс «Инсайдер». Стоимость строительства бизнес-центра директор отдела стратегического консалтинга CORE.XP Марина Гордеева оценила в 1,2 млрд руб. Этот район в последние годы пополняется новыми офисами, добавила она.

По прогнозам CORE.XP, в 2022 году вложения девелоперов в участки под строительство могут снизиться на 34%, до 140 млрд руб., в том числе из-за снижения спроса на новостройки. По данным Dataflat.ru, в январе—ноябре 2022 года в новостройках Москвы и Подмосковья продано 5,8 млн кв. м квартир и апартаментов, что на 24% меньше, чем годом ранее. Совокупная выручка московских застройщиков сократилась за этот период на 11%, до 1,47 трлн руб., подсчитали в ЦИАН.

Улучшения ситуации в 2023 году эксперты не ждут. Льготная ипотека по 8%, которая будет действовать с начала 2023 года, поддержит рынок на жизнеспособном уровне, но желаемых показателей только она не обеспечит, указывает председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова. По ее мнению, для полноценного роста спроса нужен экономический подъем, рост доходов населения и т. д.

По мнению госпожи Доброхотовой, некоторые крупные девелоперы сейчас делают «стратегический запас», пополняя портфель площадками. Если спрос на жилье будет расти, компании заинтересуются новыми проектами, а если продажи будут падать, небольшие игроки будут продавать накопленные активы более жизнеспособным, полагает она. В целом, считает эксперт, активная торговля площадками под застройку московскому рынку в ближайшие годы обеспечена.

Дарья Андрианова