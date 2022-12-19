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Коммерсантъ FM
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Верховный суд Башкирии оставил в силе штраф Юрию Шевчуку за дискредитацию армии

Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты солиста рок-группы ДДТ Юрия Шевчука на постановление Советского райсуда Уфы, оштрафовавшего музыканта на 50 тыс. руб. за дискредитацию вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Юрий Шевчук

Юрий Шевчук

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Юрий Шевчук

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Решение было вынесено 16 августа на основании протокола об административном правонарушении, составленного 18 мая после концерта Юрия Шевчука в Уфе, на котором фронтмен выступил против ведения спецоперации на территории Украины.

Адвокат господина Шевчука Александр Передрук указывал в жалобе, что постановление выносилось с нарушением конституционных прав Юрия Шевчука, является незаконным и необоснованным. Сотрудница отдела УМВД по Уфе Рашида Камалова, которая составляла протокол на музыканта, просила оставить решение о штрафе в силе.

Александр Передрук заявил, что намерен подать кассационную жалобу.

Влада Шипилова, Уфа

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