Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Джамаат строгого режима

В нижегородской колонии нашли ячейку запрещенной исламской организации

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о деятельности запрещенного в РФ экстремистского движения «Ат-Такфир валь-Хиджра». Участие в нем вменили заключенному исправительной колонии строгого режима №12 Зелимхану Ганжуеву. Следствие считает мужчину преемником Романа Аджиева — организатора, обвиненного в создании аналогичной ячейки в Карачаево-Черкесии и объявленного в международный розыск. Еще восемь предполагаемых членов тюремного «джамаата» пошли на сделку со следствием и отказались от участия в запрещенной организации, их уголовные дела были прекращены. Зелимхан Ганжуев не признает вины и заявляет, что его обвинили из-за отказа сотрудничать с ФСБ.

В управлении ФСБ по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела о деятельности в ИК-12 ячейки радикального религиозного течения «Ат-Такфир валь-Хиджра», которое было запрещено в 2010 году Верховным судом РФ.

Главарем экстремистской ячейки следствие посчитало чеченца Зелимхана Ганжуева, отбывающего в нижегородской колонии девятилетний срок за вымогательство 640 тыс. руб. у жителя Санкт-Петербурга, его последующее похищение и незаконное хранение оружия. Человека, который якобы был должен деньги, четверо нападавших оставили в багажнике «Лады» на пустыре, забрав его иномарку.

По версии следствия, осужденный Зелимхан Ганжуев унаследовал главенство в тюремном «джамаате» движения «Ат-Такфир валь-Хиджра».

По данным следствия, после освобождения в 2018 году Роман Аджиев вернулся в Карачаево-Черкессию и организовал там очередную ячейку «Ат-Такфир валь-Хиджра», которую обнаружили сотрудники спецслужб. Однако задержать его не удалось: мужчина скрылся и был объявлен в международный розыск. Тогда чекисты решили проверить колонию, откуда он освободился. Там они обнаружили девять его последователей — Магомета Тоторкулова, Дамира Мубинова, Ахмеда Гаджимагомедова, Асадулу Омарова, Магомета Алиева, Шамиля Мунаева, Равшана Абдуллаева, Сергея Шевченко и Зелимхана Ганжуева.

Осужденным участникам тюремного «джамаата» из Карачаево-Черкесии грозят новые сроки

Как полагает следствие, запрещенная ячейка действовала в ИК-12 в 2013–2018 годах. По ночам втайне от сотрудников колонии Роман Аджиев якобы проводил собрания участников, доводя до них идеи религиозного течения, в том числе идею вынесения такфира (обвинение в неверии) представителям органов власти, официального духовенства и другим отбывающим в колонии мусульманам. Его ближайшим сподвижником некоторое время числился Асадула Омаров. С помощью мобильных телефонов они читали в интернете тексты идеологов экстремистской организации.

По показаниям свидетелей, Роман Аджиев утверждал, что его «джамаат», созданный в ИК-12, входит в международную организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра».

Десять заключенных часто конфликтовали с другими осужденными, в том числе лояльными к администрации колонии. В 2016 году контроль над ними пришлось ужесточить после очередного конфликта, после чего практически все сторонники «Ат-Такфир валь-Хиджра» покинули ячейку, перестав общаться с лидером. Как считает следствие, перед своим освобождением в мае 2018 года Роман Аджиев назначил старшим «джамаата» Зелимхана Ганжуева, который, по фабуле обвинения, принимал участие в деятельности ячейки с 2017 года, а его незаконную деятельность спецслужбы пресекли в марте 2021-го.

Зелимхан Ганжуев отрицает свое участие в запрещенной организации. Причиной возбуждения уголовного дела и последующего обвинения его защитник Алексей Матасов назвал отказ сотрудничать с правоохранителями.

Все фигуранты уголовного дела пошли на сотрудничество с ФСБ, дали показания и официально отказались от участия в экстремистском сообществе — в этом случае положение ст. 282.2 УК РФ позволяет освободить их от уголовной ответственности. У некоторых из десятки заключенных к тому же уже вышли сроки давности по экстремистской статье. Адвокат утверждает, что Зелимхан Ганжуев не знал некоторых фигурантов дела и вообще не участвовал в деятельности тюремного «джамаата». Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тоншаевский райсуд Нижегородской области.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...