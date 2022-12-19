Джамаат строгого режима

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о деятельности запрещенного в РФ экстремистского движения «Ат-Такфир валь-Хиджра». Участие в нем вменили заключенному исправительной колонии строгого режима №12 Зелимхану Ганжуеву. Следствие считает мужчину преемником Романа Аджиева — организатора, обвиненного в создании аналогичной ячейки в Карачаево-Черкесии и объявленного в международный розыск. Еще восемь предполагаемых членов тюремного «джамаата» пошли на сделку со следствием и отказались от участия в запрещенной организации, их уголовные дела были прекращены. Зелимхан Ганжуев не признает вины и заявляет, что его обвинили из-за отказа сотрудничать с ФСБ.

В управлении ФСБ по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела о деятельности в ИК-12 ячейки радикального религиозного течения «Ат-Такфир валь-Хиджра», которое было запрещено в 2010 году Верховным судом РФ.

Главарем экстремистской ячейки следствие посчитало чеченца Зелимхана Ганжуева, отбывающего в нижегородской колонии девятилетний срок за вымогательство 640 тыс. руб. у жителя Санкт-Петербурга, его последующее похищение и незаконное хранение оружия. Человека, который якобы был должен деньги, четверо нападавших оставили в багажнике «Лады» на пустыре, забрав его иномарку.

По версии следствия, осужденный Зелимхан Ганжуев унаследовал главенство в тюремном «джамаате» движения «Ат-Такфир валь-Хиджра».

По данным следствия, после освобождения в 2018 году Роман Аджиев вернулся в Карачаево-Черкессию и организовал там очередную ячейку «Ат-Такфир валь-Хиджра», которую обнаружили сотрудники спецслужб. Однако задержать его не удалось: мужчина скрылся и был объявлен в международный розыск. Тогда чекисты решили проверить колонию, откуда он освободился. Там они обнаружили девять его последователей — Магомета Тоторкулова, Дамира Мубинова, Ахмеда Гаджимагомедова, Асадулу Омарова, Магомета Алиева, Шамиля Мунаева, Равшана Абдуллаева, Сергея Шевченко и Зелимхана Ганжуева.

Как полагает следствие, запрещенная ячейка действовала в ИК-12 в 2013–2018 годах. По ночам втайне от сотрудников колонии Роман Аджиев якобы проводил собрания участников, доводя до них идеи религиозного течения, в том числе идею вынесения такфира (обвинение в неверии) представителям органов власти, официального духовенства и другим отбывающим в колонии мусульманам. Его ближайшим сподвижником некоторое время числился Асадула Омаров. С помощью мобильных телефонов они читали в интернете тексты идеологов экстремистской организации.

По показаниям свидетелей, Роман Аджиев утверждал, что его «джамаат», созданный в ИК-12, входит в международную организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра».

Десять заключенных часто конфликтовали с другими осужденными, в том числе лояльными к администрации колонии. В 2016 году контроль над ними пришлось ужесточить после очередного конфликта, после чего практически все сторонники «Ат-Такфир валь-Хиджра» покинули ячейку, перестав общаться с лидером. Как считает следствие, перед своим освобождением в мае 2018 года Роман Аджиев назначил старшим «джамаата» Зелимхана Ганжуева, который, по фабуле обвинения, принимал участие в деятельности ячейки с 2017 года, а его незаконную деятельность спецслужбы пресекли в марте 2021-го.

Зелимхан Ганжуев отрицает свое участие в запрещенной организации. Причиной возбуждения уголовного дела и последующего обвинения его защитник Алексей Матасов назвал отказ сотрудничать с правоохранителями.

Все фигуранты уголовного дела пошли на сотрудничество с ФСБ, дали показания и официально отказались от участия в экстремистском сообществе — в этом случае положение ст. 282.2 УК РФ позволяет освободить их от уголовной ответственности. У некоторых из десятки заключенных к тому же уже вышли сроки давности по экстремистской статье. Адвокат утверждает, что Зелимхан Ганжуев не знал некоторых фигурантов дела и вообще не участвовал в деятельности тюремного «джамаата». Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тоншаевский райсуд Нижегородской области.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород