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обновлено 13:56

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 декабря

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

13.54. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, однако «есть последствия на земле». «На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу», - сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он находится на месте происшествия.

11:45. Четверо ранее мобилизованных многодетных отцов из Лебедянского района Липецкой области вернулись домой. Как сообщила местная газета «Лебедянские вести», благодаря усилиям муниципалитета и райвоенкомата, в семьи были возвращены Сергей Молокоедов, Роман Крапивин, Юрий Курочкин и Александр Кузьмин. «К нам неоднократно обращались жены наших ребят с просьбами оказать помощь в возвращении их мужей согласно указу президента о демобилизации трехдетных,— пояснил замглавы района Владимир Грибанов. — Взяв на контроль эту тему, мы подготовили необходимый пакет документов и отвезли в место расположения комплектования воинской части на проверку». По словам чиновника, не все получилось сразу, документы пришлось переделывать. Со второй попытки удалось забрать одного парня, который находился не «за ленточкой». И только с третьей с третьей попытки удалось вернуть остальных бойцов домой. Помощь в предоставлении транспорта с водителем оказывал местный предприниматель. При этом вместе с лебедянскими забрали и бойца из Липецка Александра Иванова. Для него документы готовил областной военкомат после обращения супруги. «Это послужило хорошим примером для наших коллег. Постепенно к этому вопросу стали подключаться и другие районы области. В наш военкомат стали поступать звонки со всего региона с вопросами, как правильно оформить бумаги для демобилизации многодетных бойцов»,- добавил Владимир Грибанов .

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

11:30. Народная милиция ЛНР опубликовала в своем телеграм-канале сообщение о том, как представители воронежского портала 36on.ru передавали гуманитарную помощь штурмовым подразделениям, участвующим в СВО. В сообщении уточняется, что бойцам доставили спутниковые тарелки, квадрокоптеры, печки-буржуйки, спальные мешки, теплые вещи и продукты питания. Принимающий груз военнослужащий отметил, что представители СМИ «не побоялись приехать» за километр от линии соприкосновения, а на пожелание «держитесь, мужики» сразу ответил: «Да куда же мы денемся!»

11:01. В Белгороде открылись пункты приема подарков для военнослужащих. Как рассказали в мэрии облцентра, новогодние поздравления бойцам от всех желающих принимают: ТРЦ РИО на проспекте Б. Хмельницкого, 164; ТЦ Мега Гринн на пр. Б. Хмельницкого, 137Т и на Новогодней ярмарке на Солнечных часах. «Все мы переживаем за наших парней, которые с оружием в руках участвуют в специальной военной операции. Поэтому открываем вместе с волонтерами пункты приема подарков для военнослужащих. Я надеюсь, все вместе порадуем, поздравим наших парней и пожелаем им скорой победы, возвращения живыми и здоровыми домой», – рассказал в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 декабря

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