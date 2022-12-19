«Волхонка» возобновила прием отходов

«Невский экологический оператор» (НЭО) запустил в Петербурге первую очередь мусороперерабатывающего завода «Волхонка» — первого из пяти запланированных компанией комплексов по переработке отходов в городе и области. Эксперты считают, что регоператору еще предстоит поиск переработчиков для того, чтобы реализовать пригодные для утилизации отсортированные отходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Невский экологический оператор» (НЭО, городской региональный оператор по обращению с отходами) завершил первый этап реконструкции бывшего завода МПБО-2 на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге. Церемония пуска оборудования состоялась 16 декабря с участием губернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, гендиректора ПАО «Интер РАО» Бориса Ковальчука и гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева.

Проект КПО разработан новосибирским ООО «Компания «Проектэнергоинжиниринг» (КПЭИ, входит в орбиту «Интер РАО»). В рамках первого этапа строительства КПО «Волхонка» на площадке, ранее принадлежавшей ГУП «МПБО-2» (бывший опытный завод МПБО на Волхонском шоссе), регоператор реконструировал существующие сооружения и инфраструктуру завода, а также смонтировал в здании бывшего дробильного цеха автоматическую сортировочную линию производительностью 200 тыс. тонн в год. На начальном этапе из обработанных отходов планируется выделять около 15% (с перспективой увеличения до 17% в 2023 году), пригодных для дальнейшей утилизации: технология позволяет отсортировать железо, алюминий, полиэтилен, полипропилен, ПЭТ, стекло, тетрапак, макулатуру (бумагу и картон). На втором этапе проекта мощность сортировочной линии будет увеличена на 400 тыс. тонн в год, планируется построить новый цех сортировки отходов и ввести мощности по компостированию органических отходов. Не менее 20% от объема поступающих на предприятие отходов планируется перерабатывать в альтернативное топливо (RDF) для использования, в частности, на цементных заводах.

В инвестиционной программе НЭО, утвержденной в конце июня городским комитетом по тарифам, завершить первый этап проекта строительства КПО «Волхонка» планировалось в третьем квартале 2022 года. Стоимость первого этапа, согласно ИП, составила 1,37 млрд рублей. Второй этап проекта планируется завершить в следующем году, согласно ИП — в третьем квартале. Стоимость второго этапа — 3,58 млрд рублей (без НДС) в ценах 2021 года, с перспективой подорожания до 3,88 млрд рублей в прогнозных ценах. Согласно ИП, общая стоимость КПО «Волхонка» на момент полного ввода в эксплуатацию может составить 5,2 млрд рублей (без НДС).

При этом пресс-служба ППК «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) сообщила, что общий объем инвестиций в строительство предприятия оценивается в 6,295 млрд рублей и компания намерена вложить в строительство 4,3 млрд рублей в 2023 году. «Инвестиции РЭО в крупный комплекс переработки отходов "Волхонка" составят порядка 4,3 млрд рублей»,— цитирует главу компании Дениса Буцаева пресс-служба.

По мнению члена экспертного совета комитета по экологии Госдумы РФ Натальи Беляевой, запуск сортировки на КПО «Волхонка» привлечет к отходам, отсортированным из общей массы ТКО, переработчиков, которые смогут в диалоге с регоператором определить критерии того, что действительно востребовано. «Регоператор, хочет он этого или нет, будет реагировать на требования переработчиков, формируя то, что им нужно, а также подыскивая других переработчиков, которые могут заинтересоваться и тем, чего сегодня регоператор даже не предполагает. Это не сразу, но повлияет на объем отходов, направляемых на полигон»,— отмечает эксперт.

Вячеслав Калашников