Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 декабря

21:20. В ходе специальной военной операции погиб 35-летний мобилизованный воронежец Вячеслав Носов. Как сообщила администрация Рамонского района региона, Вячеслав родился 5 февраля 1987 года в селе Ломово, учился в местных школах, получил профессию механика в Воронежском государственном аграрном университете им. К.Д. Глинки. Работал на Нововоронежской атомной станции, а в последнее время - в должности главного механика на одном из предприятий в Воронеже. Затем был призван в ходе частичной мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

9:00. Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО, филиал ПАО «Ил») попало в девятый пакет санкций Европейского союза против РФ. Документ опубликовали в Официальном журнале ЕС. Кроме воронежского авиазавода ограничения введены против 168 компаний, которые, по мнению инициаторов, связанны с военно-промышленным комплексом. Как указано в документе, ЕС расширяет запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью. Так, в список добавлены авиационные двигатели и их детали, в частности, ограничения распространяются на беспилотные летательные аппараты.

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