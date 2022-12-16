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Коммерсантъ FM
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Песков: Путин не приказывал Кадырову убивать Зеленского

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сегодня, 16 декабря, выпустила материал, в котором со ссылкой на украинские спецслужбы рассказывается о приказе президента России Владимира Путина главе Чечни Рамзану Кадырову занять правительственный квартал в Киеве и убить президента Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал данные сведения чушью.

«Это полная чушь»,— прокомментировал господин Песков ТАСС. В беседе с WSJ пресс-секретарь охарактеризовал информацию о «заказе» Владимира Зеленского как «абсолютно абсурдное, безосновательное и ложное» утверждение.

25 февраля, на следующий день после начала боевых действий на Украине, Владимир Зеленский заявлял, Россия готовит на него покушение и считает «целью номер один». В тот же день Дмитрий Песков заявил, что Россия признает Владимира Зеленского президентом Украины.

Андрей Сапожников

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