В 2023 году между Сочи и Турцией планируют запустить паромное сообщение

Между Сочи и Турцией в 2023 году планируют запустить паромное сообщение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя «Морпорта Сочи» Юрия Владимирова.

«Я думаю, это будут автомобили, микроавтобусы, туристические автобусы. Это направление востребовано, оно пошло сейчас в работу. В 2023 году мы, я думаю, это сделаем»,— отметил Юрий Владимиров.

В 2021 году власти Сочи заявляли о планах возобновить паромное сообщение между курортом и турецким Трабзоном. Это позволило бы снизить цены на плодоовощную продукцию в Сочи.

Татьяна Ручкина

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