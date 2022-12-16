Набиуллина объяснила повышение ставок коммерческими банками высокими рисками

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила рост ставок по кредитам коммерческих банков высокими рисками, которые берут на себя кредитные организации. По ее словам, ключевая ставка не определяет ставку по кредитам коммерческих банков.

Ранее сегодня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Как объяснила глава Банка России, ключевая ставка прежде всего влияет на стоимость коротких денег: в том числе для банковских кредитов, кредитов овернайт (предоставляются ЦБ коммерческим банкам на срок от одного дня).

«Что касается кредитных ставок, там учитывается риски, которые берет на себе кредитор, срочность кредита, уровень кредитоспособности заемщика в целом, кредитные риски, ожидания инфляции — все это учитывается в этих долгосрочных ставках. Когда ставки растут без повышения ключевой ставки, это значит, они изменились под влиянием премии за риск»,— рассказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции (цитата по трансляции на Youtube).

Как рассказала глава Центробанка, при принятии решения по ключевой ставке регулятор в том числе учитывает динамику кредитных ставок, а также уровень роста премии за риск.

Подробнее — в материале «Ключевая ставка осталась неподвижной».

Анастасия Ларина