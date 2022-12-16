Ключевая ставка осталась неподвижной

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 7,5% годовых. Свое решение регулятор объяснил умеренными темпами инфляции и сдержанным потребительским спросом. Отмечено при этом, что проинфляционные факторы выросли на фоне нехватки рабочей силы после частичной мобилизации, санкций и снижения внешнего спроса на российские товары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Совет директоров ЦБ, как и ожидало большинство аналитиков, сохранил размер ключевой ставки — она остается на уровне 7,5% годовых. Это решение регулятор объяснил тем, что темпы роста цен в РФ сейчас являются умеренными — по оценке на 12 декабря, годовая инфляция выросла до 12,7% (после 12% в ноябре и 12,6% в октябре). Сейчас на росте показателя сказалась индексация тарифов на коммунальные услуги.

Напомним, с 1 декабря они выросли второй раз за год (после июльской индексации на 4%) в среднем в пределах 9%. Вклад этого фактора в инфляцию, как ранее отмечали в ЦБ, составит 0,5 процентных пункта. В целом инфляционное давление ЦБ оценивает как умеренное, отмечая при этом, что инфляционные ожидания населения и предприятий остаются на повышенным уровне. По итогам года ЦБ ожидает, что темпы роста цен в следующем году снизятся до 5–7%, а в 2024 году опустятся до целевых 4%.

Сейчас население, отмечает ЦБ, «проявляет осторожность в потребительском поведении», демонстрируя высокую склонность к сбережениям. Однако регулятор не исключает возможности более быстрой активизации потребительского спроса в будущем (в связи с нынешним ростом наиболее ликвидных активов в структуре сбережений населения). Проинфляционное влияние могут оказать замедление мировой экономики за счет ослабления внешнего спроса на российские товары, а также усиление санкций, которое может привести «к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики».

Внешние условия для российской экономики ЦБ характеризует как «сложные» и значительно ограничивающие экономическую деятельность прежде всего за счет логистических проблем во многих отраслях.

Инвестиционный спрос в частном секторе сопровождается расширением госвложений, регулятор отмечает «некоторый рост» деловой активности в четвертом квартале. Ограничения, в частности, возможности расширения производства, связаны и с внутренними факторами — на фоне последствий частичной мобилизации ЦБ видит усиление нехватки рабочей силы, в силу чего ускоряется рост реальных зарплат, опережающий рост производительности труда (это также рассматривается как проинфляционный риск).

Как отмечают в ЦБ, дополнительное смягчение бюджетной политики поддержит экономическую активность в следующем году, однако в случае расширения дефицита бюджета (по итогам года и в 2023 году он ожидается на уровне 2% ВВП) может потребоваться ужесточение денежно-кредитной политики.

Сигнал регулятора на будущее остался нейтральным — дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также оценки внешних и внутренних рисков для экономики и реакции финансовых рынков на них.

Евгения Крючкова