Глава подмосковного МЧС отчитался об оборудовании укрытий в жилых домах

Укрытия в жилых домах в Подмосковье оборудуют до 25 декабря, в них будет электричество и питьевая вода. Об этом сообщил начальник областного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин.

«По линии ЖКХ данная работа во всех многоквартирных домах проводится, она должна быть завершена до 25 декабря. Это решение оперативного штаба»,— сказал господин Полетыкин, выступая с отчетом на заседании Мособлдумы.

Он отметил, что для граждан существуют «простейшие» укрытия в многоквартирных домах, торговых центрах, которые обеспечивают защиту «от поражающих факторов» и вмещают до 15 млн человек.

В укрытиях должны быть места для сидения и розетки для зарядки гаджетов. Находиться внутри можно будет максимум час. По словам Сергея Полетыкина, вешать указатели местные власти «с учетом опыта приграничных субъектов» пока не будут, «чтобы не возбуждать наше население».

Приводить в порядок укрытия и бомбоубежища начали в России после старта военной операции на Украине. Ревизия бомбоубежищ была назначена, например, в Нижегородской области, Ставрополье и Приморье. В Белгороде прошел монтаж указателей в рамках подготовки системы укрытий. В Курской области было поручено рыть окопы. На содержание и ремонт укрытий регионам выделяют дополнительные средства.

Как регионы готовят защитные сооружения гражданской обороны — в материале «Ъ» «От себя не убежище».

Дарья Эрозбек