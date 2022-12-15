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Коммерсантъ FM
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Боец Новоселов приговорен к пяти годам колонии за изнасилование

Тушинский суд Москвы приговорил бойца смешанных единоборств Максима Новоселова к пяти годам колонии строгого режима. Он признан виновным в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летней девушки (ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УК РФ). Боец не признал свою вину.

Максим Новоселов

Максим Новоселов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Максим Новоселов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Прокуратура утверждает, что Максим Новоселов познакомился с девушкой в «одном из развлекательных заведений Московской области». Студентка села к нему в автомобиль, так как боец обещал отвезти ее домой. Утверждается, что Максим Новоселов избил и изнасиловал девушку в надземном переходе. Гособвинение требовало для подсудимого шесть лет колонии.

Максим Новоселов был задержан в марте. Ранее он уже был судим. В 1993 году его приговорили к 14 годам колонии по обвинению в убийстве, в 2012-м — к 3 годам 6 месяцам за покровительство наркобизнесу.

Леонид Уварчев

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