Прокурор запросил шесть лет колонии строгого режима для бойца MMA Новоселова за изнасилование

В ходе прений сторон гособвинение запросило шесть лет колонии строгого режима для бойца смешанных единоборств Максима Новоселова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Трубина. Новоселова обвиняют в избиении и изнасиловании 18-летней девушки.

Господин Трубин добавил, что защита Максима Новосела настаивает на оправдательном решении. Новоселов не признает свою вину.

Приговор Максиму Новоселову огласят в четверг, 15 декабря, в Тушинском суде Москвы.

Максима Новоселова задержали в марте 2022 года. Telegram-канал Baza сообщал, что он вместе с друзьями отдыхал в ночном клубе «Руки вверх» в Мытищах. Там мужчины познакомились с двумя девушками, после чего все вместе сели в машину и уехали. В машине девушки позвонили в полицию и заявили, что к ним применялись насильственные действия. Сотрудники МВД остановили автомобиль и задержали подозреваемых.

Ранее Максим Новоселов уже был судим. В 1993 году его приговорили к 14 годам колонии по обвинению в убийстве, в 2012 — к трем с половиной годам за покровительство наркобизнеса.

Олеся Павленко