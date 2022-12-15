Все меняется, драма остается

Вопреки ожиданиям, второй сезон сериала «Белый лотос» оказался ничуть не слабее первого. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о феномене этого «фильма про отели» и о том, как создавались образы его главных героев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: HBO Фото: HBO

Первый сезон сериала стриминг-платформы HBO «Белый лотос» вышел в эфир в прошлом году и был посвящен богатым привилегированным гостям пятизвездного курорта на Гавайях и персоналу, который их обслуживал. Второй сезон только что завершился, и это было еще одно вызывающее тревогу пребывание в роскошном отеле, на этот раз расположенном в Италии. Актерский состав изменился, среди новых актеров мы видим Обри Плаза, Майкла Империоли (одного из гангстеров «Клана Сопрано»), Тео Джеймса, Меганн Фэйю, Ф. Мюррея Абрахама и Хейли Лу Ричардсон. «Вернувшиеся» актеры — Дженнифер Кулидж и Джон Грайс, чьи персонажи поженились после событий первого сезона. С самого начала сериал завоевал высокие рейтинги и был встречен одобрением критиков: Кулидж и Мюррей Бартлетт получили награды Critics Choice Awards, а сам сериал выиграл в общей сложности более десяти наград «Эмми» и на этой неделе был номинирован на «Золотой глобус» в четырех категориях.

Роскошная жизнь показана в роскошных интерьерах: первую часть сериала снимали на курорте Four Seasons Resort Maui на Гавайях, а второй сезон этой черной комедии происходил в Four Seasons San Domenico Palace в Таормине, Сицилия. Сам курорт изначально был построен как монастырь в 1374 году и преобразован в отель в 1896 году. Среди его гостей числятся многочисленные знаменитости, например Одри Хепберн, Оскар Уайльд и Софи Лорен. Уже сейчас понятно, что, несмотря на высокие цены (от €1 тыс. до €6 тыс. за номер в зависимости от категории), эти два отеля станут объектами повышенного спроса и внимания со стороны состоятельных киноманов — о такой рекламе можно только мечтать.

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Новый состав и новая локация сильно повлияли на выбор причесок и макияжа главных героев — Италия определенно послужила главным источником вдохновения. Атмосфера второго сезона отражала атмосферу средиземноморского маленького городка: откровенные наряды, мерцающий макияж глаз, загорелая кожа и ягодный блеск на губах. «Мы очень хотели показать местную энергетику,— рассказывала главный стилист сериала Мия Коверо. — Я поклонница таких фильмов, как ''Стромболи'', ''Приключение'' и ''Большой всплеск'' и потому хотела запечатлеть суть того, что значит — съездить на Сицилию».

Глава отдела макияжа Ребекка Хикки вдохновлялась «сильными и чувственными итальянскими женщинами», такими как актрисы Мария Грация Кучинотта и Донателла Финоккьяро. Традиционно верными признаками отпускного вайба являются загар и расслабленные, небрежные прически. «Я умоляла всех актеров пользоваться солнцезащитным кремом, а загар мы создавали с помощью бронзатора»,— рассказывает Хикки.

Самые впечатляющие образы сериала — женские. Так, Дженнифер Кулидж играет роль богатой наследницы Тани и практически не меняется с первого сезона: «Это было постоянное контурирование лица, бронзер, карандаш для губ, обязательно — накладные ресницы. Образ Тани — это много макияжа, а ее маникюр является классикой 1990-х — всегда френч и наращенные ногти»,— говорит Ребекка Хикки.

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Харпер выделяется среди гостей «Белого лотоса»: это удобная, простая по крою одежда, натуральный макияж, максимальная естественность. Визажисты использовали матовые текстуры: помада, бронзаторы, тени для век. В то же время ее визави Дафна воплощает собой типичную гламурную курортницу: у нее всегда укладка, свежий маникюр, ее губы всегда накрашены, нанесены влажные румяна и кремовые тени для век.

Порция не похожа ни на кого из других гостей «Белого лотоса»: она молодая, только что окончившая колледж 20-летняя помощница, сопровождающая свою начальницу Таню в отпуске. Она представительница поколения Z и носит шляпы-ведра, яркие тени для век, зеленый маникюр, кольца в носу. Ее уже окрестили самым плохо одетым персонажем сериала, но его создатели уверены, что таким образом подчеркивают ее молодость и неопытность, она все еще ищет свой стиль и себя в этом мире.

Девушки легкого поведения Миа и Лючия одеты и держатся соответственно: первая мечтает стать профессиональной певицей, а ее подруга хочет присоединиться к богатой клиентуре «Белого лотоса», стать одной из них. Их персонажи эволюционируют, в том числе внешне, и за этим также интересно наблюдать, как и за поворотами сюжета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актерский состав второго сезона на премьере сезона в Лос-Анджелесе

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Актерский состав второго сезона на премьере сезона в Лос-Анджелесе

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Создатель сериала Майк Уайт уже объявил, что будет снимать продолжение. «В первом сезоне особое внимание уделялось деньгам, а второй сезон был посвящен сексу»,— сказал он. «Я думаю, что третий сезон будет, возможно, сатирическим и забавным взглядом на смерть, восточную религию и духовность». Остается только дождаться, как именно он это видит, и предвкушать удовольствие от предстоящего просмотра.

Ирина Кириенко