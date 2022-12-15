«Жизньмарт» в 2023 году откроет 53 новых магазина

Уральская сеть магазинов «Жизньмарт» в 2023 году по франшизе откроет 53 новых больших магазина, рассказала директор по франчайзингу «Жизньмарта» Ксения Лысенко круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Ритейл: итоги года». Кроме того, в следующем году сеть откроет около 100 магазинов малого формата.

Большие магазины откроются в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Березовском, Первоуральске и Нижнем Тагиле (всего 15 магазинов). Три магазина откроют в Уфе, 11 — в Челябинске и Магнитогорске. По два «Жизньмарта» откроют в Перми, Казани, Новосибирске и в Нижнем Новгороде, по восемь — в Тюмени и в Санкт-Петербурге.

Напомним, выручка «Жизньмарта» в 2022 году составила 2 млрд руб. Сеть открыла и планирует открыть до конца года 24 больших и 27 маленьких магазина. За год было подписано более 100 договоров на открытие новых магазинов.

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