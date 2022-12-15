Выручка «Жизньмарта» в 2022 году составила 2 млрд рублей

Уральская сеть магазинов «Жизньмарт» в 2022 году достигла показателей выручки в 2 млрд руб., заявила директор по франчайзингу «Жизньмарта» Ксения Лысенко круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» «Ритейл: итоги года». По ее словам, за год уральская сеть подписала более 100 новых договоров концессии на открытие магазинов как с новыми партнерами, так и с действующими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сеть открыла и планирует открыть до конца года 24 больших и 27 маленьких магазинов. В 2022 году «Жизньмарт» открыли магазины в пяти новых городах: Челябинске, Тюмени, Уфе, Санкт-Петербурге, Верхней Пышме. Сейчас продолжается строительство первых магазинов в Нижнем Тагиле и Первоуральске.

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