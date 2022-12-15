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обновлено 11:37

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 декабря

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

11:37. В Курской области прорабатывают вопрос о предоставлении права льготного проезда гражданам, проживающим в муниципальных образованиях, полностью или частично расположенных на приграничной территории,— в Беловском, Глушковском, Кореневском, Рыльском и Суджанском районах.

10:30. Белгородская область выплатит херсонским беженцам по 100 тыс. руб. на обзаведение имуществом, следует из постановления облправительства.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 декабря

Над Курским районом вечером 14 декабря сработала система ПВО. По данным губернатора Романа Старовойта, пострадавших...

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