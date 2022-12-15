Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 декабря

11:37. В Курской области прорабатывают вопрос о предоставлении права льготного проезда гражданам, проживающим в муниципальных образованиях, полностью или частично расположенных на приграничной территории,— в Беловском, Глушковском, Кореневском, Рыльском и Суджанском районах.
10:30. Белгородская область выплатит херсонским беженцам по 100 тыс. руб. на обзаведение имуществом, следует из постановления облправительства.
Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 декабря
Над Курским районом вечером 14 декабря сработала система ПВО. По данным губернатора Романа Старовойта, пострадавших...