Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 декабря

12:03. Воронежские власти передали очередную помощь военным, в том числе резиновые и утеплённые сапоги. Видео с разгрузкой посылки облправительство опубликовало у себя в соцсетях.

11:55. Орловские школьники отправляют участникам специальной военной операции «сотни» новогодних поздравлений, рассказали в горсовете Орла. «Они пишут письма детям Донбаса и нашим бойцам. Сейчас отправляем триста поздравлений с Новым годом, эти открытки сделаны от души», — рассказал начальник городского управления образования Сергей Шаров.

11:50. Губернатор Александр Гусев поручил освободить воронежских мобилизованных от начисления пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг и капремонта. «Скоро постановление будет мной подписано. Но, полагаю, это не последняя мера поддержки бойцов и их родных, буду держать вас в курсе», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

11:00. Шесть сотрудников и военнослужащий орловского управления Росгвардии получили государственные награды «за высокий профессионализм и мужество», проявленные в ходе выполнения боевых задач во время спецоперации России на Украине. Об этом сообщила пресс-служба облправительства по итогам совещания по подведению результатов служебно-боевой деятельности ведомства за 2022 год.