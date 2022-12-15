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Коммерсантъ FM
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Маск продал 22 млн акций Tesla на $3,6 млрд

Американский бизнесмен Илон Маск продал 22 млн акций производителя электромобилей Tesla на сумму $3,6 млрд. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на данные базы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Как следует и3 базы SEC, стоимость одной акции составила $156-176.

Илон Маск

Илон Маск

Фото: Beck Diefenbach/File Photo, Reuters

Илон Маск

Фото: Beck Diefenbach/File Photo, Reuters

В начале ноября Илон Маск продал 19 млн акций на сумму $3,9 млрд. В ноябре цена акций Tesla резко сократилась с $227 до $156.

27 октября Илон Маск завершил сделку по покупке социальной сети Twitter за $44 млрд. Для финансирования сделки господин Маск взял в кредит около $12,9 млрд в различных американских банках. Господин Маск допускал банкротство Twitter.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Илон Маск по-новому метет».

Олеся Павленко

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