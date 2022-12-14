За неделю с 6 по 12 декабря инфляция в России составила 0,19%. Потребительские цены с начала декабря выросли на 0,71%, с начала года — на 11,86%. Об этом сообщил Росстат. По оценкам Минэкономики, годовая инфляция в стране достигла 12,65%.

Годовая инфляция в России ускорилась до 12,65%, следует из доклада «О текущей ценовой ситуации» Минэкономики России. По их оценке, рост цен в сегменте продовольственных товаров снизился до 0,15% с 0,17% неделей ранее. Цены в секторе непродовольственных товаров выросли на 0,01% против 0,03% неделей ранее.

На рост цен на второй неделе декабря повлияли индексация тарифов на услуги ЖКХ, а также значительное повышение стоимости полета в салоне экономического класса самолета (+8,6%), уточняет Росстат.

Также продолжает расти стоимость плодоовощной продукции: цены на нее за неделю выросли на 2,7%. Больше всего подорожали огурцы (+8,2%), свекла (+2,8%), морковь (+2,3%), лук (+1,7%), капуста и яблоки (по 1,6%), помидоры (+1,3%), картофель (+1,1%), бананы (+0,5%).

На 0,7% выросли цены на куриные яйца, мороженую рыбу — на 0,6%, шоколадные конфеты — на 0,5%, баранину — на 0,4%. Цены на гречневую крупу сократились на 1,6%, сахарный песок — на 1,4%, подсолнечное масло и соль — на 0,5%, мясо кур — на 0,4%.

Стоимость бензина практически не изменилась, цены на дизельное топливо увеличились на 0,7%.

Об инфляции в ноябре — в материале «Ъ» «Инфляция салатного типа».

Олеся Павленко