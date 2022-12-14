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Коммерсантъ FM
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Еврокомиссия перевела Украине последний в этому году транш финпомощи

Еврокомиссия (ЕК) перевела Украине транш макрофинансовой помощи на сумму €500 млн. Это последний транш, который получит страна в 2022 году.

«Это будет способствовать макроэкономической стабильности Украины и укрепит ее общую экономическую и финансовую устойчивость»,— сообщила ЕК в Twitter.

В октябре Financial Times писала, что Киев потребовал от Евросоюза (ЕС) более «стабильной и предсказуемой» финансовой поддержки. В 2023 году Украина рассчитывает получить от своих международных партнеров $38 млрд бюджетной помощи (около $3,5 млрд в месяц). Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны после окончания военных действий нужно более $1 трлн.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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