Шольц предостерег страны ЕС от блокировки антироссийских санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские страны продолжат вводить санкции в отношении России до тех пор, пока военный конфликт на Украине не завершится. При этом господин Шольц отметил, что любые попытки блокировать решения Евросоюза (ЕС) окажутся неудачными.
Олаф Шольц
Фото: Markus Schreiber / AP
«Тот, кто думает, что может подорвать ценности ЕС, которым привержены все страны-члены, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, не сможет этого сделать»,— приводит слова немецкого канцлера Reuters.
Господин Шольц также отметил, что страны—члены ЕС намерены продолжить оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку столько, сколько необходимо. Кроме того, Евросоюз намерен активизировать сотрудничество с США для укрепления торгового и инвестиционного партнерства.
С начала военной операции на Украине Венгрия выступала против антироссийских санкций. Европейские страны неоднократно обвиняли Венгрию в содействии России. В декабре ЕС согласовал потолок цен на российскую нефть. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что страна «много боролась» и Евросоюз освободил ее от соблюдения этого ограничения.
12 декабря Олаф Шольц назвал восстановление Украины глобальной задачей, сопоставимой с планом Маршалла для Европы после Второй мировой войны. Кроме того, страны G7 договорились создать международную платформу для координации финансовой помощи Киеву.
Подробнее о том, как западные страны поддерживают Киев,— в материале «Ъ» «Украине протянут платформу помощи».