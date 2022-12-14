Шольц предостерег страны ЕС от блокировки антироссийских санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские страны продолжат вводить санкции в отношении России до тех пор, пока военный конфликт на Украине не завершится. При этом господин Шольц отметил, что любые попытки блокировать решения Евросоюза (ЕС) окажутся неудачными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Markus Schreiber / AP Олаф Шольц

Фото: Markus Schreiber / AP

«Тот, кто думает, что может подорвать ценности ЕС, которым привержены все страны-члены, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, не сможет этого сделать»,— приводит слова немецкого канцлера Reuters.

Господин Шольц также отметил, что страны—члены ЕС намерены продолжить оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку столько, сколько необходимо. Кроме того, Евросоюз намерен активизировать сотрудничество с США для укрепления торгового и инвестиционного партнерства.

С начала военной операции на Украине Венгрия выступала против антироссийских санкций. Европейские страны неоднократно обвиняли Венгрию в содействии России. В декабре ЕС согласовал потолок цен на российскую нефть. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что страна «много боролась» и Евросоюз освободил ее от соблюдения этого ограничения.

12 декабря Олаф Шольц назвал восстановление Украины глобальной задачей, сопоставимой с планом Маршалла для Европы после Второй мировой войны. Кроме того, страны G7 договорились создать международную платформу для координации финансовой помощи Киеву.

Подробнее о том, как западные страны поддерживают Киев,— в материале «Ъ» «Украине протянут платформу помощи».

Милена Костерева