Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 декабря

12:45. Воспитатели в ряде детских садов Воронежа рекомендуют родителям воздержаться от выбора костюмов для детей на новогодний утренник с образами «западных героев». По сообщению местных СМИ, в нынешнем году приветствуются «герои русских народных сказок и фольклора», «российских мультфильмов и кино». Такие наряды якобы должны помочь сделать «акцент на образ русского воина - справедливого освободителя». Этот эффект, соответственно, не может быть достигнут образами «человека-паука или человека-летучий мыши».

11:45.Орловская область передала почти 2 тонны очередного гуманитарного груза российским летчикам, участвующим в СВО. Очередная посылка на фронт была передана протоиереем Василием Ивановым.

10:14. Фонд «Развитие Тамбовщины», созданный представителями предпринимательского сообщества области для помощи мобилизованным тамбовчанам в зоне специальной военной операции, за два месяца собрал 141,4 млн руб. Из них израсходовано 95,4 млн руб. Средства перечислили более 1 550 организаций, более 3 тыс. физлиц.

09:30. Росавиация продлила до 21 декабря режим временного ограничения полетов в Белгород, Воронеж, Курск и Липецк.