Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краснов выступил за обмен опытом с Ираном в борьбе с массовыми беспорядками

Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился с главой Судебной власти Ирана Голямом Хосейном Мохсени Эжеи. Как сообщила пресс-служба генпрокуратуры РФ, он выступает за обмен опытом с Ираном в борьбе с дестабилизацией внутриполитической ситуации. По словам господина Краснова, залогом сотрудничества двух стран является общность российско-иранских взглядов на мировые проблемы и единые подходы к их преодолению.

Игорь Краснов отметил схожесть угроз и вызовов, с которыми сталкиваются Россия и Иран. «Имею в виду экстремизм, терроризм, киберпреступность, незаконную торговлю наркотиками, оружием и другие опасные криминальные посягательства»,— сказал российский генпрокурор.

Особо актуальными вопросами, требующими обмена опытом в рамках взаимного сотрудничества, генпрокурор России назвал противодействие попыткам извне дестабилизировать внутригосударственную ситуацию и создать почву для массовых беспорядков.

«Россия с этим сталкивалась, и в нашей стране сформированы, на мой взгляд, эффективное законодательство и определенная тактика, позволяющие результативно противостоять этим и другим подобным явлениям, включая информационную преступность»,— заявил господин Краснов.

14 ноября в Иране был вынесен первый смертный приговор участнику антиправительственных протестов. В декабре в Исламской Республике повесили еще одного участника беспорядков, 23-летнего Мохсена Шекари. Подсудимые были объявлены врагами Бога. Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи убежден, что беспорядки, начавшиеся после смерти в полицейском участке 22-летней Махсы Амини, были спланированы властями США и Израиля.

О работе судебной власти в Исламской Республике читайте в материале «Ъ» «Иран надвое наказал».

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...