Краснов выступил за обмен опытом с Ираном в борьбе с массовыми беспорядками

Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился с главой Судебной власти Ирана Голямом Хосейном Мохсени Эжеи. Как сообщила пресс-служба генпрокуратуры РФ, он выступает за обмен опытом с Ираном в борьбе с дестабилизацией внутриполитической ситуации. По словам господина Краснова, залогом сотрудничества двух стран является общность российско-иранских взглядов на мировые проблемы и единые подходы к их преодолению.

Игорь Краснов отметил схожесть угроз и вызовов, с которыми сталкиваются Россия и Иран. «Имею в виду экстремизм, терроризм, киберпреступность, незаконную торговлю наркотиками, оружием и другие опасные криминальные посягательства»,— сказал российский генпрокурор.

Особо актуальными вопросами, требующими обмена опытом в рамках взаимного сотрудничества, генпрокурор России назвал противодействие попыткам извне дестабилизировать внутригосударственную ситуацию и создать почву для массовых беспорядков.

«Россия с этим сталкивалась, и в нашей стране сформированы, на мой взгляд, эффективное законодательство и определенная тактика, позволяющие результативно противостоять этим и другим подобным явлениям, включая информационную преступность»,— заявил господин Краснов.

14 ноября в Иране был вынесен первый смертный приговор участнику антиправительственных протестов. В декабре в Исламской Республике повесили еще одного участника беспорядков, 23-летнего Мохсена Шекари. Подсудимые были объявлены врагами Бога. Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи убежден, что беспорядки, начавшиеся после смерти в полицейском участке 22-летней Махсы Амини, были спланированы властями США и Израиля.

О работе судебной власти в Исламской Республике читайте в материале «Ъ» «Иран надвое наказал».

Дарья Эрозбек