Премьер Белоруссии призвал ускорить процесс вступления в ШОС

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что нужно активизировать процесс вступления страны в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Сейчас Белоруссия выступает в ШОС страной-наблюдателем.

Белоруссия подала заявку на присоединение к ШОС 15 июля. Процедура присоединения официально началась в середине сентября. Статус члена в ШОС имеют Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. ШОС, как и ОДКБ, СНГ и БРИКС, не исключила Россию и Белоруссию после начала военной операции на Украине.

Вступить в ШОС также хочет Иран. 15 сентября иранские власти подписали меморандум об обязательствах в ШОС. После этого страна может вступить в организацию в качестве полноправного члена.

Подробнее о новых членах ШОС — в материале «ШОС делается-то».

Анастасия Ларина