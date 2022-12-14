Nokian Tyres катит на проектную мощность

Завод по производству шин Nokian Tyres может выйти на проектную мощность во втором квартале 2023 года. Производственная мощность компании составляла 17 млн шин в год. Летом у предприятия из-за санкций возникли проблемы с поставками сырья, что в итоге привело к продаже российской части бизнеса компании «Татнефть». По мнению экспертов, проблем с перезапуском производства возникнуть не должно, а сумма инвестиций не превысит полмиллиарда рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шинный завод в Ленобласти может восстановить объемы производства к весне 2023 года

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Шинный завод в Ленобласти может восстановить объемы производства к весне 2023 года

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О том, что производство шин финской компании Nokian Tyres во Всеволожске будет перезапущено и сможет вернуться к проектной мощности во втором квартале 2023 года, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей ежегодной пресс-конференции.

Завод ООО «Нокиан Тайерс» во Всеволожске (Ленобласть) работал с 2005 года. Около 80% шин, произведенных компанией за прошлый год для легковых автомобилей, выпустили на российском заводе. Кроме того, бизнес-направление «Россия и Азия» обеспечило около 20% чистых продаж компании. Производственные мощности завода в Ленобласти составляли 17 млн шин в год. По подсчетам Nokian, за первое полугодие чистые продажи компании составили €898,6 млн — на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Операционная прибыль ушла в минус: –€143,5 млн (за первое полугодие 2021 года — €126,1 млн). Скорректированная операционная прибыль составила €152,8 млн (€139,9 млн в январе — июне прошлого года). При этом затраты на сырье и логистику выросли на 46%.

Nokian Tyres подписала соглашение о продаже российских активов компании «Татнефть» 28 октября. Сумму сделки Nokian Tyres оценила в €400 млн. Однако окончательная цена может измениться в зависимости от нескольких факторов: выручки компании, корректировки оборотного капитала и обменного курса. О контролируемом уходе из страны компания заявила 28 июня. Причинами стали ведение Россией военных действий на Украине и ужесточение европейских санкций. Кроме того летом сообщалось, что у завода возникли проблемы с иностранным сырьем.

По данным компании, доля ее продукции на рынке за 2021 год составила 16,6%: в летних шинах — 10%, а в зимних — 23,7%. Совокупные инвестиции Nokian в российское подразделение, по данным генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, до 2013 года составляли более €530 млн; с 2014 по 2021 годы — более €300 млн (более 45,5 млрд рублей за весь период).

По мнению господина Бурмистрова, проблем с перезапуском завода у «Татнефти» возникнуть не должно. «Завод Nokian был крупнейшим производителем в России, большая часть продукции которого поставлялась на экспорт. Поэтому, очевидно, возникнут сложности со сбытом новой продукции: должно будет пройти несколько лет, чтобы компания смогла вернуться к тем же объемам производства. Проблемы же с сырьем и финансами "Татнефть" способна решить»,— отметил эксперт. По его мнению, вложения в перезапуск завода составят около 500 млн рублей. «Существенных объемов инвестиций для запуска производства — для восстановления сырьевых запасов, отладки оборудования и найма персонала — не потребуется»,— заключил господин Бурмистров.

Финансовый аналитик, автор стратегий автоследования компании «Финам» Дмитрий Марков считает озвученный план достаточно амбициозным и оптимистичным. «Полагаю, что компания сможет выйти на проектную мощность, если найдет новые страны для экспорта. Например, среди дружественных: Иран, Турция, страны Северной Африки. У компании будет два вызова: найти новых поставщиков по сырью и найти страны для экспорта продукции»,— объяснил господин Марков.

Надежда Ярмула