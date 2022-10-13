ЦФА готовятся к вторичному обращению

На рынке цифровых финансовых активов (ЦФА) могут появиться брокеры еще до реализации заложенных в законодательстве, но так и не реализованных на практике операторов обмена ЦФА. Эксперты позитивно оценивают инициативу, а профучастники готовы к выходу в сегмент. Это должно способствовать развитию полноценных торгов такими активами. Впрочем, инвесторы пока настроены осторожно, а ЦБ предупреждает, что без изменения закона возможны лишь внебиржевые торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Лайтхаус», оператор информационной системы (ИС) по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), предложил модель вторичного обращения таких инструментов в существующих законодательных ограничениях. Как рассказал “Ъ” гендиректор компании Денис Иорданиди, взаимодействие предполагается между тремя субъектами — оператором ИС, банком и брокером. По действующему законодательству вторичное обращение ЦФА возможно через операторов обмена цифровых финансовых активов. Однако до сих пор никто не попал в соответствующий реестр ЦБ.

В новой схеме предлагается, что брокер будет зарегистрирован в ИС в качестве номинального держателя, а банк — в качестве пользователя. «Банк и брокер осуществляют расчеты между собой, при этом для клиентов брокера отпадает необходимость регистрации в системе в качестве пользователя»,— пояснил господин Иорданиди. Это позволит «обеспечить ЦФА необходимой ликвидностью, а также доступом физических лиц к новому финансовому инструменту», отмечает он.

В реестре операторов ИС состоят три организации — «Атомайз», Сбербанк и «Лайтхаус». К настоящему времени они разместили 13 выпусков ЦФА, три из которых уже погашены. Исходя из условий выпусков максимальный объем не превышал 10 млн руб., а срок обращения — пяти месяцев.

Опрошенные “Ъ” участники рынка оценили идею положительно. «Мы ведем переговоры с несколькими крупными брокерами, чтобы интегрировать ЦФА в их приложения. Такая договоренность может быть достигнута уже до конца года»,— сообщила гендиректор «Атомайз» Екатерина Фроловичева. Она отмечает, что в схеме через брокера стоимость ЦФА для инвестора может быть выше. Но экономия комиссионных затрат, по ее словам, «все равно остается по сравнению с классическим фондовым рынком». Денис Иорданиди уточнил, что в рамках предлагаемой модели клиент оплачивает единоразовую комиссию брокеру, который делится ею с информационной системой. По словам источника “Ъ” на фондовом рынке, такая инициатива актуальна для операторов ИС, у которых есть вопросы с дистрибуцией и нет готовых каналов для предложения ЦФА клиентской базе физических и юридических лиц. Для тех, у кого есть прямой доступ к институциональным инвесторам и розничным клиентам, такого вопроса не возникает, отмечает собеседник “Ъ”.

В Банке России не возражают против присутствия брокеров и их клиентов на рынке цифровых финансовых активов, однако подчеркнули, что без изменения законодательства возможно будет только внебиржевое обращение ЦФА.

Безусловно, это снизит издержки индустрии, считает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. «Мы рассматриваем возможности сотрудничества с операторами обмена и операторами информационных систем»,— отметили в «Открытие Инвестициях». Председатель правления банка «Союз» Станислав Даныш отметил, что банк находится на завершающей стадии подготовки к осуществлению первой сделки с ЦФА, по итогам которой приступит к масштабированию этого инструмента в своей деятельности.

Однако полноценные торги, по мнению директора по развитию бизнеса компании «Мастерчейн» Сергея Рябова, начнутся, когда на площадки допустят частных инвесторов. «Сейчас этот процесс осложняется необходимостью исполнения функций налогового агента, то есть выплаты НДФЛ по сделкам с ЦФА за инвестора»,— сказал он. На Московской бирже отметили, что работа через посредников имеет свои преимущества: брокеры обладают безусловной компетенцией в дистрибуции финансовых продуктов, работе с клиентами и инвестиционной аналитике, без которой не обойтись и на рынке цифровых финансовых активов. Сама биржа собирается попасть в реестр операторов ИС до конца года. Как отметили в «СПБ бирже», большую ликвидность для цифровых финансовых активов «возможно эффективно сформировать только в результате их обращения на организованных торгах».

Ксения Куликова