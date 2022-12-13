Песков назвал «телеграмными утками» информацию о возможной отставке Герасимова

Информация о возможной отставке главы Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова является ложной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. От отметил, что указа об этом нет. Решение об отставке главы Генштаба может принять только президент.

«Мы никогда не комментируем вот эти все пересуды и сплетни о кадровых назначениях, потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является. Точку здесь ставить негде. Никаких указов нет, поэтому это абсолютно эти телеграммные утки, коих огромное количество»,— сказал господин Песков журналистам.

Об отставке господина Герасимова писали западные СМИ, после чего на них начали ссылаться российские Telegram-каналы. Еще в мае советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович говорил, что глава Генштаба РФ «де-факто отстранен, де-юре еще занимает должность».

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Дарья Эрозбек