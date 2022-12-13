Депутат Ткачев попросил разблокировать Twitter

Депутат Госдумы Антон Ткачев (партия «Новые люди») попросил рассмотреть возможность снятия блокировки с социальной сети Twitter. Он направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Господин Ткачев просит провести дополнительную проверку соцсети, чтоб «оценить, соответствуют ли действительности заявленные изменения политики компании». «Если при дополнительной проверке Роскомнадзора будет выявлено, что все условия компания на территории Российской Федерации выполняет, предлагаем все-таки эту соцсеть разблокировать»,— пояснил депутат журналистам.

Замедлять трафик Twitter Роскомнадзор начал в конце февраля, после начала военной операции на Украине. В России стали блокировать СМИ и иностранные соцсети за «дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов и распространение незаконной информации». В стране также не работают Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

О мерах Роскомнадзора против соцсетей — в материале «Ъ FM» «TikTok и Telegram пометят в поиске».

Лаура Кеффер