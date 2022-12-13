Брянский губернатор сообщил о ночном обстреле города Клинцы

Ночью 13 декабря украинские военные обстреляли город Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, ракету уничтожили российские системы ПВО, но ее обломки попали на территорию промзоны.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы»,— написал он в Telegram.

Клинцы находятся в 60 км от границы с Украиной. В городе расположена войсковая часть №12721.

Telegram-каналы «Новости Брянска» и Readovka писали, что взрывы произошли в городе Клинцы и в поселке Климово.

Климово расположено в 30 км от украинской границы, там есть военный аэродром.

По данным Readovka, причиной пожара в Климово могло быть бытовое возгорание. Очевидцы из города Клинцы заявили, что пожар начался после обстрела со стороны ВСУ. Они также утверждают, что слышали несколько взрывов.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».